Allarme navi da crociera | in Europa inquinano 20 volte più di tutte le auto | Venezia e

(Di giovedì 6 giugno 2019) L’incidente della nave dache asi è scontrata con un battello di turisti ha nuovamente acceso il dibattito sui grandi colossi del mare e i risultati di un nuovo studio non sono di certo incoraggianti. L’analisi di Transport & Environment (T&E), associazione di ONG a Bruxelles per trasporti più puliti in, intitolata “One Corporation to Pollute Them All – Luxury cruise air emissions in Europe”, ha analizzato l’inquinamento atmosferico causato dalledadi lusso nelle acque europee. La relazione ha svelato che nel 2017, 203dainhanno emesso circa 62mila tonnellate di ossidi di zolfo (circa 20più dei 260 milioni dimobili europee), 155mila tonnellate di ossidi di azoto, 10mila tonnellate di polveri sottili e più di 10 tonnellate di CO2. La maggior parte delle emissioni si è verificata nel ...

