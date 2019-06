Zielinski contro Sarri | “Voglio batterlo”

forzazzurri

(Di mercoledì 5 giugno 2019)– Il portale calciomercato.com scrive in merito ad alcune dichiarazioni rilasciate da Piotrad un’emittente polacca– Il centrocampista non le manda a dire, ecco la risposta ad un eventuale interessamento della Juventus con l’eventuale presenza diin panchina. Tutti“Continuano ​ad arrivare frecciatine da Napoli per Maurizioe per il suo sempre più probabile approdo sulla panchina della Juventus. Dopo la stoccata di Lorenzo Insigne dal ritiro dell’Italia è da quello della Polonia, ai microfoni di Sportowfakty che arriva un’altra bordata. A firmarla è Piotrche a precisa domanda su una possibile chiamata diin bianconero ha risposto negativamente. Voglio batterlo “Semi chiamasse per portarmi con lui alla Juventus? Io non ...

