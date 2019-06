TelevideoRai101 : Trump:'Ho le carte per essere rieletto' - agiusti2 : @ZioKlint Beh però non è che possiamo pensare che durante una intervista a Bloomberg sveli tutte le sue carte. Mi s… - Bob_Capperman : Trump contro la UE: come mai nessuno ne parla? Con Trump contro UE l'Italia può giocare bene le sue carte, mai la E… -