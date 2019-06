Sampdoria | Ferrero frena su Giampaolo al Milan | “non desiderare la donna d’altri!”

sportfair

(Di mercoledì 5 giugno 2019) Il presidente della, Massimo, parla del possibile addio di, accostato a più riprese al: il n°1 blucerchiato affronta l’argomento in maniera… biblica Dopo le dimissioni di Gattuso, ilè alla ricerca del nuovo allenatore. Fra i possibili candidati alla panchina rossonera, il nome caldo è quello di Marco, attuale allenatore della. Il presidente Masimoperò non ha alcuna voglia di privarsi del suo tecnico e a chi gli chiede informazioni sul futuro dell’allenatore, risponde citando i 10 comandamenti: “col mister ci siamo visti e parlati. Ha un anno di contratto con noi, adesso è in vacanza, ci vediamo lunedì e capiamo se le nostre strade continueranno. Se dovessero farlo, ne sarei lieto. Se vorrà andare in altri lidi, non posso trattenere una persona che non ama lae non vuole stare nel mio ...

