Roland Garros 2019 | programma | orari e tv di mercoledì 5 giugno Ordine di gioco | guida a

Roland Garros 2019 : battendo un ritrovato Stan Wawrinka Roger Federer si regala l’ennesimo capitolo della sua rivalità con Rafael Nadal : Non ha certamente avuto l’intensità e le emozioni del match degli ottavi di finale tra Stefanos Tsitsipas e Stan Wawrinka ma il derby tutto svizzero dei quarti di finale dei Roland Garros 2019 tra Roger Federer e lo stesso Wawrinka non ha fatto mancare lo spettacolo agli spettatori del campo Suzanne Lenglen. Per la 23esima volta su 26 incontri è stato Federer a battere il connazionale, per la quinta su otto sulla terra battuta e per la terza su ...

Roland Garros 2019 : Marketa Vondrousova approda in semifinale battendo in due set combattuti Petra Martic : Nel secondo quarto di finale della parte bassa del tabellone del singolare femminile del Roland Garros la ceca Marketa Vondrousova ha battuto la croata Petra Martic col punteggio di 7-6 7-5. Nei primi quattro game non ci sono break, nei successivi cinque ce ne sono ben quattro con Martic che serve per il primo parziale ma non ne approfitta, poi sul 6-5 in suo favore servizio Vondrousova la croata ha addirittura tre set point consecutivi che la ...

Roland Garros – Marketa Vondrousova in semifinale : Petra Martic si arrende in due set : Marketa Vondrousova accede alla semifinale del Roland Garros: la tennista ceca batte la croata Petra Martic in 2 set Bastano 2 ore e 1 minuti di gioco a Marketa Vondrousova per raggiungere la prima semifinale Slam della sua carriera. La tennista ceca, numero 38 del ranking mondiale femminile, ha staccato il pass per la semifinale del Roland Garros battendo la croata Petra Martic, numero 31 del ranking WTA. Vondrousova si è imposta in due ...

Federer-Nadal - Roland Garros 2019 : i precedenti all’Open di Francia ed in generale. La grande classica più attesa : Venerdì 7 giugno, semifinali del Roland Garros di tennis: di fronte, in una delle classiche sfide dell’era contemporanea, l’elvetico Roger Federer e l’iberico Rafael Nadal. Si tratta dell’incontro tra il numero tre ed il numero due del seeding ed in palio, oltre ad un pass per la finale del secondo Slam stagionale, c’è anche il numero 2 del ranking ATP. Sono ben 38 i precedenti tra i due, con 23 vittorie per ...

Roland Garros 2019 - Fabio Fognini entra nella top10 41 anni dopo Barazzutti! Decisiva la vittoria di Federer su Wawrinka! : Quasi 41 anni dopo Corrado Barazzutti, che fu numero 7 del mondo il 21 agosto 1978, da lunedì prossimo, 10 giugno 2019, un altro azzurro del tennis farà il suo ingresso nella top 10 del ranking ATP: si tratta di Fabio Fognini che, grazie all’eliminazione di Stan Wawrinka nei quarti del Roland Garros, è certo di essere il nuovo numero 10 del mondo. L’azzurro ha confermato il turno raggiunto nella scorsa edizione dello Slam parigino, ...

Roland Garros 2019 - Roger Federer batte Stan Wawrinka e la pioggia e regala la top 10 a Fabio Fognini : Poco dopo l’iberico Rafael Nadal anche l’elvetico Roger Federer centra le semifinali del Roland Garros, battendo in quattro set il connazionale Stan Wawrinka. Match interrotto per pioggia sul 3-3 del quarto set, baStano pochi minuti a Federer per chiudere con il punteggio di 7-6 (4) 4-6 7-6 (5) 6-4 in complessive tre ore e quaranta minuti. Grazie a questo risultato Fabio Fognini è certo di essere da lunedì il numero 10 del mondo. Nel ...

Roland Garros – Federer immenso - il derby svizzero è suo : Wawrinka ko ai quarti di finale : Roger Federer vola in semifinale al Roland Garros: Wawrinka battuto in quattro set Roger Federer è il secondo semifinalista del Roland Garros: il numero 3 del ranking ATP si è aggiudicato il derby svizzero, mandando al tappeto il suo connazionale Wawrinka. Federer è riuscito a mantenere la concentrazione alta, nonostante un’interruzione dovuta al timore dell’arrivo della pioggia e ad aggiudicarsi la vittoria contro Wawrinka. Il ...

LIVE Federer-Wawrinka - Roland Garros 2019 in DIRETTA. Federer sfiderà Nadal in semifinale. Vittoria 7-6 - 4-6 - 7-6 - 6-4 : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE del match valido per i quarti di finale del Roland Garros 2019 tra i due svizzeri Roger Federer e Stan Wawrinka. Il match d’apertura sul “Suzanne Lenglen” è senza dubbio la sfida di cartello di questa giornata, vedendo confrontarsi due giocatori di altissimo profilo che sapranno regalare spettacolo. Un match dai tanti significati quello a cui assisteremo. Federer, come è noto, ha fatto ...