Procedura d’infrazione Ue, Tria rassicura: “Reddito di cittadinanza e quota 100 non si toccano” (Di mercoledì 5 giugno 2019) Il ministero dell'Economia, Giovanni Tria, assicura che il reddito di cittadinanza e la quota 100 non verranno toccate dal governo, nonostante la Procedura d'infrazione proposta dalla Commissione europea con tanto di critiche nei confronti dell'anticipo pensionistico introdotto con la legge di Bilancio.



