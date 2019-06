Pd contro la Lega | scoppia la polemica sulla Rai

lineapress

(Di mercoledì 5 giugno 2019) A tenere banco è lata a seguito del cambio di conduzione di “Uno Mattina” in ondaRai. Ecco i motivi della rabbia del Partito Democratico. Stando alle dichiarazioni del segretario della commissione di Vigilanza Rai, Michele Anzaldi, il quale così scrive su Facebook: “La Rai avrebbe proceduto all’assunzione del biografo di Salvini ed ex direttore di Radio Padania, Roberto Poletti, per consegnargli la conduzione di “Uno Mattina”. Nel silenzio del presidente della Camera Fico, del vicepresidente della commissione di Vigilanza Primo Di Nicola, dei senatori M5s Alberto Airola e Gianluigi Paragone, la Rai avrebbe proceduto ad assumere il biografo di Salvini ed ex direttore di Radio Padania, Roberto Poletti, per consegnargli la conduzione di un contenitore di informazione come “Uno Mattina”, trasformata in “Uno Salvini” a spese di ...

