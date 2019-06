Mediaset | una clamorosa svolta per Gemma Galgani | un programma tutto per lei | mossa di

Mediaset - gira una voce clamorosa su Federica Panicucci : "Forse è la volta buona" - prospettive trionfali : prospettive trionfali per Federica Panicucci a Mediaset. La signora di Mattino 5 secondo Alberto Dandolo su Oggi sarebbe in procinto di affrontare una "rivoluzione professionale". "A Cologno Monzese - scrive la piccante penna di Dagospia - si fa infatti sempre più insistente la voce che vorrebbe la

Mediaset diventa prima azionista di Prosiebensat.1 e pensa ad una tv free europea : Piersilvio Berlusconi Mediaset punta all’Europa. L’azienda di Cologno ha acquistato il 9,6% del capitale sociale del broadcaster tedesco Prosiebensat.1 Media, operatore che gestisce tv in Germania, Austria e Svizzera, divenendo così primo azionista della società. Per il Biscione è il primo passo verso la creazione di un network tv generalista europeo, obiettivo dichiarato in tempi non sospetti dal Vicepresidente del gruppo milanese, ...

Casting per un film con Aldo - Giovanni e Giacomo - e per una fiction Mediaset : Sono in corso le selezioni per un film con il noto trio comico composto da Aldo, Giovanni e Giacomo, da girare in Puglia, e per una fiction di Mediaset con riprese da effettuarsi a Milano. Un film Per la realizzazione dell'importante film dal titolo Odio l'estate, diretto dal regista Massimo Venier e prodotto da AGIDI Due, la OZ film cerca figuranti semplici e speciali. Nel cast il noto trio comico composto da Aldo, Giovanni e Giacomo. La ...

"Mediaset ha proposto un programma a Fabio Fazio" : l'indiscrezione è una FAKE NEWS : I rapporti tra la Rai e Fabio Fazio restano tesissimi e il Biscione scompiglia le carte in tavola? Macché, è una FAKE NEWS! Il quotidiano Il Giornale racconta di una trattativa - che sarebbe clamorosa - tra Mediaset e il conduttore ligure: "Le trattative sono aperte e a comunicarlo è l'azienda guidata da Piersilvio Berlusconi", si legge nell'articolo firmato da Sabrina Cottone.Il quotidiano parla di una prima serata su Canale 5: "Fazio ...

Ascolti Tv 12 maggio 2019 : Domenica In una conferma - bene Mediaset : Domenica In una conferma per la Rai, Mediaset si difende bene Domenica 12 maggio – Ascolti Tv Un altro ottimo risultato per Domenica In: Mara Venier è riuscita a portare a casa di ben 2.200.000 telespettatori le storie del suo programma. Ha raggiunto il 16.8% di share. Gli Ascolti Tv di Domenica 12 maggio 2019 […] L'articolo Ascolti Tv 12 maggio 2019: Domenica In una conferma, bene Mediaset proviene da Gossip e Tv.

Casting per una serie Tv per Mediaset e per un docu-reality per la televisione tedesca : Sono attualmente in corso i Casting per la ricerca di figure varie per realizzare una importante serie televisiva che verrà girata a Genova e che andrà poi in onda sulle reti Mediaset. Sono inoltre in corso le selezioni per un docu-reality con riprese in Italia e che verrà poi trasmesso sul canale televisivo tedesco ZDF. Una serie televisiva Per la realizzazione di una serie televisiva che verrà poi messa in onda sulle reti Mediaset sono in ...

Ciao Darwin - cugino del concorrente infortunato : "Comunicato Mediaset tardivo - mi sento preso in giro" : Il comunicato di Canale 5 e della produzione di Ciao Darwin sull'incidente è "arrivato troppo tardi" e "bastava esprimere vicinanza alla famiglia". Ad affermarlo all'Adnkronos è Stefano Ambrosetti, cugino del 54enne concorrente del programma condotto da Paolo Bonolis che rischia di rimanere paralizzato dopo la caduta sui rulli del Genodrome durante la registrazione di una puntata, spiegando che non gli è proprio piaciuto il passaggio in ...

Ciao Darwin - il cugino del concorrente che rischia la paralisi attacca Mediaset : “La polizza assicurativa? Mi sembra una presa in giro” : Il comunicato di Canale 5 e della produzione del programma Ciao Darwin sull’incidente è “arrivato troppo tardi” e “bastava esprimere vicinanza alla famiglia”. È quanto ha detto all’Adnkronos Stefano Ambrosetti, cugino del 54enne concorrente dello show di Mediaset condotto da Paolo Bonolis che rischia di rimanere paralizzato dopo la caduta sui rulli del Genodrome durante la registrazione di una puntata, spiegando che ...

Mediaset : «Siamo vicini al concorrente infortunato» : Laura Rio Alla fine a Mediaset si sono decisi. E, dopo giorni di silenzio - e sollecitazioni della stampa e dei social - hanno emanato un comunicato in cui esprimono solidarietà a Gabriele Marchetti, ...

Ciao Darwin news sul concorrente infortunato : il comunicato Mediaset : Ciao Darwin dice addio ai rulli del Genodrome: le ultime notizie sul concorrente ferito In questi giorni ha fatto il giro del web la notizia relativa all’infortunio di un concorrente di Ciao Darwin. Un ragazzo, come riportato da Tvblog.it, si sarebbe ferito proprio durante la partecipazione al programma. Lo stesso sarebbe stato addirittura ricoverato in […] L'articolo Ciao Darwin news sul concorrente infortunato: il comunicato ...

Mediaset - Pier Silvio Berlusconi rivoluziona la televisione : 'Una rete europea' - cosa ha in mente : Pier Silvio Berlusconi sta lavorando alla creazione di una grande compagnia televisiva europea cui Mediaset vuole partecipare da protagonista. I risultati di questo lavoro si conosceranno a luglio e, ...