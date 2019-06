La fiducia nel governo è aumentata o calata?

Luigi Di Maio risponde a Conte e sfida Salvini : "fiducia nel premier - stop agli attacchi ai ministri M5s" : Ha risposto un'ora e mezza dopo, Luigi Di Maio. Il leader del M5s ha scelto Facebook per replicare a Giuseppe Conte e alla sua richiesta di fiducia, mentre Matteo Salvini lo aveva fatto alle 19.10 via Twitter. Piccolo dettaglio, non marginale: non è previsto alcun incontro a tre tra il premier e i s

Di Maio all’assemblea : “Riorganizzare? Sì ma prima fiducia nel leader. Si decida se governo continua - Conte lo vuole sapere” : “Sì a una riorganizzazione del Movimento 5 stelle, ma si deve partire dalla fiducia nel capo politico o da un nuovo capo politico. Dobbiamo decidere se sostenere o no questo governo, Conte vuole saperlo”. Luigi Di Maio si è presentato da dimissionario all’assemblea dei parlamentari 5 stelle e, stando alle ricostruzioni delle agenzie, come prima cosa ha chiesto al gruppo di prendere posizione sulla vita dell’esecutivo. ...

Giro d’Italia - Carapaz sorpassa tutti nelle quote : i bookmakers hanno comunque fiducia in Nibali : Giro d’Italia, Carapaz in rosa fa paura ai rivali Roglic e Nibali, superati nelle quote dei bookies Sorpasso: secondo i bookmaker Primoz Roglic non è più il favorito numero uno per la vittoria del Giro d’Italia. Lo sloveno nella tappa di ieri ha avuto non pochi problemi: prima una foratura, poi una scivolata in curva, e al traguardo ha accusato 40 secondi da Nibali, che ha attaccato nel finale. La classifica vede ora Carapaz in ...

Serie A 19/20 - la Juventus vola già nelle quote : poca fiducia nel Milan che verrà : Serie A, la stagione è finita da poche ore e già si pensa al futuro con la nuova annata che vede ancora favoritissima la Juventus Il nodo allenatore non è stato ancora sciolto, ma la Juventus si conferma in cima alle preferenze degli analisti per la prossima stagione di Serie A. A campionato appena concluso arriva il primo verdetto dei bookmaker per il campionato 2019/2020: lo scudetto rimane per ora nelle mani dei bianconeri, il cui ...

La sfiducia entra nel cuore di palazzo Chigi : Per la prima volta anche il ruolo di Giuseppe Conte viene messo davvero in discussione. Il premier avrebbe voluto evitare del tutto la convocazione del Consiglio dei ministri, ma di fronte alle pressioni arrivate da Matteo Salvini ha dovuto cedere. L’avvocato esperto in arbitrati ha fatto di tutto per trovare una soluzione e sminare il più possibile il campo di battaglia evitando dunque di portare i due decreti, quello Sicurezza bis ...

Governo - Toninelli : “Giorgetti? Guai ad attaccare Conte. Si va avanti se c’è fiducia tra Lega e M5s” : “Questo Governo sta in piedi se c’è una fiducia reciproca”. Così Danilo Toninelli replica al sottosegretario Giancarlo Giorgetti che in una intervista ha criticato duramente e messo in discussione il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, ritenuto non imparziale tra le due forze politiche di Governo. “Sono convinto che oggi se ne parlerà al Consiglio dei ministri. Guai ad attaccare Conte”. ...

Arrestato sindaco leghista di Legnano. Salvini : “Non commento - fiducia nei miei e nelle indagini : I Finanzieri del Comando provinciale di Milano, su disposizione della procura di Busto Arsizio, hanno eseguito una ordinanza di custodia cautelare nei confronti del sindaco leghista di Legnano, Gianbattista Fratus, del vice sindaco dello stesso Comune, Maurizio Cozzi, e dell'assessore alle Opere Pubbliche, Chiara Lazzarini. A Fratus e Lazzarini sono stati concessi gli arresti domiciliari, mentre l'ordinanza nei confronti di Cozzi e' di ...

Lo spread vola : sfiora quota 290 punti vendite da estero - crolla fiducia nell’Italia Ma perché sale proprio adesso? L’analisi : Alcuni degli investitori esteri che avevano comprato titoli di debito italiano in dicembre hanno iniziato a vendere. È solo un anticipo dei rischi he aspettano l’Italia nei prossimi mesi

Spread a 290 punti : vendite dall’estero - la fiducia nell’Italia è agli sgoccioli Ma perché sale proprio adesso? L’analisi : Alcuni degli investitori esteri che avevano comprato titoli di debito italiano in dicembre hanno iniziato a vendere. È solo un anticipo dei rischi he aspettano l’Italia nei prossimi mesi

Spread a 290 punti : vendite dall’estero - perché la fiducia nell’Italia è agli sgoccioli : Alcuni degli investitori esteri che avevano comprato titoli di debito italiano in dicembre hanno iniziato a vendere. È solo un anticipo dei rischi he aspettano l’Italia nei prossimi mesi

Giro d’Italia – Mikel Landa in fiducia : “adoro questa corsa - mi sento in buona condizione come nel 2015” : Mikel Landa in fiducia in vista dell’inizio del Giro d’Italia: il ciclista del Movistar Team si sente in buona condizione come nell’edizione 2015 quando finì a podio Tutto pronto per la 102ª edizione del Giro d’Italia, la celebre corsa italiana che percorrerà i tracciati della penisola dall’11 maggio al 2 giugno. Lo start ufficiale avverrà sabato a Bologna. Quest’oggi si sono svolte diverse conferenze ...

Sondaggi Europee - il 56% degli italiani non ha fiducia nel Governo Conte : Alla domanda "quanta fiducia ha nel Governo guidato dal premier Giuseppe Conte" la sommatoria delle risposte "poco" e "per nulla" (rispettivamente 30 e 26%) porta a un 56% di giudizi negativi, di fatto una bocciatura per l'inquilino di Palazzo Chigi...

Milan - Scaroni ripone piena fiducia in Gattuso : “la Champions dista solo 3 punti - crediamo nell’allenatore” : Il presidente del Milan, Paolo Scaroni, conferma la sua piena fiducia in Gennaro Gattuso per il finale di stagione che vede i rossoneri a 3 punti dalla zona Champions Tre partite rimaste, tutte da giocare come fossero una finale e sperare che le altre squadre in lotta per la Champions League facciano qualche passo falso. Il rush finale del Milan vede Fiorentina, Frosinone e Spal da giocare con Gattuso in panchina. La conferma arriva dal ...

Dagli scandali per i soldi al mito della purezza. Appunti sulla sfiducia nella politica : Milano. Perdere la fiducia è un processo lungo o breve? Basta un attimo, una parola, un evento, una verità o ci vuole tempo, ci si allontana lenti ma costanti fino a che sfiducia e indifferenza coincidono? Gli inglesi, che hanno perso fiducia in tutto, politici, partiti, istituzioni (si salvano solt