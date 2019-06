Gli aerei del futuro saranno a forma di chitarra?

Problema sulle ali deGli aerei Boeing 737. La Fad chiede di sostituire i pezzi entro 10 giorni : Boeing ha annunciato che alcuni dei suoi aerei 737, compresi molti dei 737 Max già bloccati dopo i due incidenti in Indonesia ed Etiopia, possono avere alcune parti difettose sulle ali. La società ha avvisato le compagnie che operano i 737 di ispezionare le alule (componenti per il controllo aerodinamico) sui modelli Max e Ng (che includono i 737-600, -700, -800 e -900). Alcuni di questi pezzi potrebbero dover essere sostituiti ...

Potrai navigare in 5G anche suGli aerei : Logo di Gogo, provider statunitense per internet sui voli di linea (foto: Christian Charisius/picture alliance / Getty Images) Gogo, il provider di internet sui voli di linea ha annunciato l’intenzione di portare una rete 5G nei cieli nordamericani dal 2021. La nuova rete Air to ground (Atg) sarà progettata per l’utilizzo sugli aeroplani dell’aviazione commerciale, jet provinciali e piccoli velivoli privati che operino negli Stati Uniti e in ...

Jessica Cox è la pilota Gli aerei senza le braccia : Non si è mai arresa alla malattia che ha fin dalla nascita e riesce a guidare solo con i piedi. Jessica Cox non si è mai arresa alla sua malattia e anzi, ha voluto superare i suoi limiti e realizzare un sogno, riuscire a ottenere il brevetto di volo. Proprio lei che è nata senza le braccia a causa di una malformazione dalla nascita. Ma accompagnata da una fortissima forza di volontà. E ha sempre cercato di spronare chi si trova in ...

Quanto inquinano davvero Gli aerei? : (Foto via Pixabay) Trafficati, sempre più trafficati. A leggere le statistiche sui dati preliminari per il 2018 rilasciati recentemente dall’Airports Council International (Aci) per gli aeroporti continuano a passare sempre più merci e persone. Le prime crescono solo del 3,2%, scrivono, ma nel settore passeggeri la crescita è più notevole: più 6% rispetto all’anno precedente. In totale, si stima, sono stati oltre 4 miliardi le ...

Le norme ecologiste suGli aerei? Hanno aumentato l'inquinamento : Pina Francone I tentativi di ridurre il rumore e l'inquinamento dei voli aerei si sono rivelati un autogol, aumentando lo smog Una beffa per tutti, ecologisti in primis: tutti i provvedimenti ambientalisti adottati per rendere più "green" i voli degli aerei non Hanno fatto altro che aumentare l'inquinamento. Insomma, la toppa peggio del buco (dell'ozono). L'aviazione in toto è da sempre nel mirino degli ecologisti di tutto il mondo, ...

Gli USA intercettano 4 bombardieri e 2 aerei militari russi vicino alla costa dell’Alaska : 4 bombardieri e 2 aerei militari russi sono stati intercettati nei pressi della costa dell’Alaska dalla North American Aerospace Defense Command (NORAD), secondo una dichiarazione dell’organizzazione. Gli aerei russi stavano accedendo all’Alaskan Air Defense Identification Zone quando sono stati intercettati, ma sono rimasti nello spazio aereo internazionale, senza entrare in quello americano o canadese, secondo la NORAD. La NORAD ha spiegato ...

Centinaio attacca Napolitano : 'Cercate come usava i biGlietti aerei da europarlamentare' : Ci si avvicina a grandi passi verso le prossime elezioni europee. In tutto il Continente c'è convinzione del fatto che il rinnovo del Parlamento Europeo rappresenterà un passaggio cruciale per capire verso quale direzione si sta rivolgendo l'Europa. Sono, infatti, diversi i movimenti politici che aspirano ad una profonda rivisitazione dell'attuale sistema continentale e, alcuni di questi, vengono definiti anti-europeisti. In Italia, ad esempio, ...

Boeing ha completato l’aggiornamento dei software per Gli aerei 737 Max : Boeing ha completato l’aggiornamento dei software per gli aerei 737 Max, bloccati a terra dallo scorso marzo per l’incidente al volo ET302 avvenuto poco distante da Addis Abeba, in Etiopia. Secondo le indagini svolte finora, l’incidente è stato causato da un

Voli di Stato - Salvini ha viaggiato 19 volte suGli aerei della polizia : Lo ha precisato il Dipartimento della Pubblica Sicurezza dopo l'inchiesta di 'Repubblica' e il fascicolo esplorativo aperto...

La Corte dei Conti ha aperto un’inchiesta sull’utilizzo deGli aerei della polizia da parte di Matteo Salvini : La procura della Corte dei Conti del Lazio ha avviato un’inchiesta sull’utilizzo degli aerei della polizia da parte del ministro dell’Interno Matteo Salvini. L’inchiesta è nata da un articolo pubblicato il 14 maggio da Repubblica, secondo cui Salvini da gennaio a maggio avrebbe

James McAvoy - ultimo degli X-Men : «Quando guardavo Gli aerei da piccolo (con nonna)» : James McAvoy in "X-Men: Dark Phoenix"James McAvoy in "X-Men: Dark Phoenix"James McAvoy in "X-Men: Dark Phoenix"James McAvoy in "X-Men: Dark Phoenix"James McAvoy in "X-Men: Dark Phoenix"James McAvoy in "X-Men: Dark Phoenix"James McAvoy in "X-Men: Dark Phoenix"Appena entra nella suite 104 dell’hotel Dorchester di Londra, dopo un fugace «buongiorno» e prima di qualsiasi altro convenevole, James McAvoy fruga ogni angolo alla ricerca del minibar. ...

Europee - da Trenitalia ad Alitalia : sconti aGli elettori fuori sede su treni - aerei e autostrade : treni, traghetti e aerei scontati per i fuori sede che tornano a casa per votare. L’appuntamento è quello delle Europee del 26 maggio, stesso giorno in cui si voterà in oltre 3800 comuni italiani e per il rinnovo del consiglio regionale del Piemonte e del suo presidente. Guardando ai treni, l’agevolazione “Viaggi degli elettori” trenitalia prevede sconti del 70% sulle Frecce e del 60% sui treni regionali, in Standard o seconda ...

Sconto biGlietti treni e aerei per elezioni europee 2019 - a quanto ammonta : Sconto biglietti treni e aerei per elezioni europee 2019, a quanto ammonta Anche in occasione delle prossime elezioni europee oltre che della tornata di amministrative, che si terranno domenica 26 maggio, agli elettori che torneranno presso la propria residenza per votare saranno offerte tariffe agevolate da trenitalia, Alitalia, Tirrenia e Caronte. Sconto biglietti: termini temporali e documentazione necessaria Per vedersi ridurre i ...