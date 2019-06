Clima | appello alla sostenibilità dalla Casellati | “Le istituzioni hanno una sola via

Appello degli scienziati sul Clima - rischi per la salute degli europei : (A cura di Bruno Carli, rappresentante italiano nel Panel Ambiente di Easac, socio linceo)EASAC ha pubblicato un rapporto che valuta i rischi per la salute della popolazione europea a causa del cambiamento climatico e segnala i benefici prodotti dall’adozione di adeguati interventi di mitigazione. EASAC (European Academies Science Advisory Council) è l’associazione delle accademie europee che fornisce alla politica ...

Clima - appello scienziati : "Basta veleni" : 16.33 Alla luce di una raccolta di studi scientifici indipendenti che confermano gli effetti del cambiamento Climatico sulla salute dell'uomo, gli scienziati di 27 accademie europee sollecitano decisioni politiche urgenti per proteggere la popolazione in Europa. Il nuovo rapporto del Consiglio delle accademie europee delle scienze (Easac) evidenzia una "gamma allarmante di rischi per la salute dovuti ai cambiamenti Climatici e i benefici che ...

Clima - l’appello dal segretario dell’ONU : ”i nostri soldi non devono rafforzare uragani e siccità” : ”Dobbiamo tassare l’inquinamento, non la popolazione, e porre fine alle sovvenzioni ai combustibili fossili”. Queste le parole del segretario Generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres, durante la riunione dell’R20 che si è tenuta a Vienna. Dove la coalizione fondata nel 2011 dal governatore della California, Arnold Schwarzenegger, con il sostegno dell’ONU, riunisce governi regionali, imprese private, ong, ...

Clima - Greta si unisce a Schwarzenegger : da Vienna l’appello ad agire : Greta Thunberg e Arnold Schwarzenegger insieme contro il cambiamento Climatico: la strana coppia ha lanciato da Vienna un appello ad agire, esortando leader mondiali, politici e semplici cittadini a impegnarsi in prima persona. Un incitamento che arriva mentre i Verdi in Europa conoscono un boom di consensi, come dimostrato alle ultime elezioni. Il cambiamento Climatico e’ “la piu’ grande crisi che l’umanita’ abbia ...

Italia - Germania e Polonia snobbano l’appello dell’UE per una maggiore ambizione Climatica : “Questi governi hanno la testa sotto la sabbia” : Un documento firmato da 8 Paesi europei che chiede all’Unione Europea di “agire ora” per affrontare i cambiamenti climatici è stato “snobbato da Germania, Italia e Polonia prima di un summit a Sibiu, in Romania, in questa settimana”. Così riporta il quotidiano britannico Independent sul documento, ottenuto da Euractiv, firmato da Belgio, Danimarca, Francia, Lussemburgo, Olanda, Portogallo, Spagna e Svezia. Il meeting in Romania era stato ...

Clima - Taverna : “Condivido l’appello di Greta - serve un cambio rotta” : “Oggi in Senato abbiamo ascoltato le parole di Greta Thunberg: ‘Senza cambiamento sarà la fine della civiltà umana’. Non posso che condividere il suo appello e chiunque veda nella protezione dell’ambiente l’unica strada per il nostro futuro. La gravita’ della situazione è rappresentata anche dal declino degli insetti, un vero e proprio campanello di allarme per l’umanità e per il pianeta. Per questo ho ...

Clima : appello presidente Seychelles dal fondo dell'Oceano - FOTO : Il presidente delle Seychelles, Danny Faure, ha lanciato un appello da un sottomarino nell'Oceano indiano per la protezione del "cuore blu pulsante del nostro pianeta" . Nel suo discorso, il primo dal ...