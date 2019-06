Ultime Notizie Roma del 04-06-2019 ore 13 | 10

romadailynews

(Di martedì 4 giugno 2019)dailynews radiogiornale Un saluto dalla redazione da Roberta Frascarelli apertura rialzo per lo spread BTP Bund che ieri dopo aver toccato i 292 punti aveva chiuso in forte ribasso sulla scia delle turbolenze dei mercati e delle incertezza per la Tenuta del governo quindi così 279 punti nei primi minuti di contrattazione contro i 276 della chiusura di ieri il rendimento del decennale pari al 2,59% Però hai intenzione di far cadere il governo ma il governo ha pagato per fare i ministri presidenti sono pagati per fare lo ha detto il vicepremier e Ministro dell’Interno Matteo Salvini RTL sottolineando che sullo sblocco cantieri Non è la lega ma il paese che ha le idee chiarissime bisogna Dunque resettare il codice degli appalti concludi Salvini aprire i cantieri e cancellare tutta quella burocrazia Kim Yong cholinviato speciale nordcoreano per gli affari statunitense è vivo è ...

