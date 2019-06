Tim Cook | in una conferenza alla Apple | ha rivelato la fine di iTunes

Blastingnews

(Di martedì 4 giugno 2019) Nellaannuale dedicata agli sviluppatori, Tim, fa una di quelle rivelazioni che sembrano lasciare una specie di segno indelebile. Dopo 18 anni di onorata attività, anche perè giunta l’ora di un meritato riposo. L’aria di cambiamento che tira a Cupertino porterà l’aziendaa puntare su altri servizi, che prenderanno il posto dell’ormai anziano. Sembrerebbe che il prodotto centrale della, non sarà più neanche l’iPhone, ma in diverse presentazioni sono state mostrate le novità che riguarderanno l’azienda di Cupertino nel prossimo futuro. Ci saranno nuoviWacth, legati sempre meno agli smartphone e modernissimi iPad, che entreranno in competizione con i comuni laptop. Inoltre ci saranno anche ulteriori sviluppi per quanto riguarda la realtà aumentata. La storia prima die come stava cambiando lo scambio musicale Due giovani menti ...

