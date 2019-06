Salvini | nessuna intenzione di fare cadere il Governo

Salvini chiude la porta alla crisi : “Non ho nessuna intenzione di far cadere il governo” : «La verità è che non tutti si aspettavano il risultato clamoroso della Lega alle elezioni europee. Io ho i piedi ben piantati per terra, non chiedo una poltrona in più, chiedo solo di accelerare. Sono disposto ad andare avanti con il governo, la mia risposta è sì... basta che ci siano altri sì. Spero che questo sì coinvolga tutti». Lo ha detto il v...

Orban gela Salvini : nessuna collaborazione in Europa. E i Verdi chiudono la porta al M5S : nessuna collaborazione di Viktor Orban con Matteo Salvini al Parlamento europeo. E nuovo 'no' dei Verdi all'ipotesi di ingresso del M5S nel gruppo dei 'Green' a Strasburgo. Mentre le diplomazie dei partiti europei sono a lavoro per stringere alleanze in vista della nuova legislatura, arriva un doppio stop ai due azionisti del governo italiano. Il primo 'niet', quello piu' pesante, arriva da Orban. I leghisti lavorano per allargare la pattuglia ...

Orban gela Salvini : nessuna collaborazione in Europa. E i Verdi chiudono porta al M5S : nessuna collaborazione di Viktor Orban con Matteo Salvini al Parlamento europeo. E nuovo 'no' dei Verdi all'ipotesi di ingresso del M5S nel gruppo dei 'Green' a Strasburgo. Mentre le diplomazie dei partiti europei sono a lavoro per stringere alleanze in vista della nuova legislatura, arriva un doppio stop ai due azionisti del governo italiano. Il primo 'niet', quello piu' pesante, arriva da Orban. I leghisti lavorano per allargare la pattuglia ...

Solo visibilità per Salvini! Professoressa sospesa a Palermo - nessuna revoca del provvedimento : Non è stato ancora revocato il provvedimento di sospensione a Rosa Maria Dell'Aria, la Professoressa di Palermo punita per non aver controllato il lavoro dei suoi studenti in cui accostavano le leggi razziali al decreto sicurezza. Ira dell'Anief: "È servito Solo a dare visibilità ai ministri Matteo Salvini e Marco Bussetti l'incontro di giovedì scorso". I legali della docente affermano che la vicenda potrebbe finire in tribunale.

Dl Sicurezza bis - Conte : “Cdm dopo le europee. Ne ho parlato con Di Maio e Salvini. Da Mattarella nessuna censura” : Tutto rimandato a dopo le elezioni europee di domenica 26 maggio. Il Decreto Sicurezza bis, provvedimento diventato centrale e urgente per la Lega, arriverà in consiglio dei ministri a risultato delle urne acquisito. Ad annunciare lo slittamento dei tempi e la convocazione ritardata del consiglio dei ministri che approverà il nuovo testo è stato direttamente il premier Giuseppe Conte in conferenza stampa. Del decreto Sicurezza “è giunta ai ...

Braccio di ferro sul decreto sicurezza. Di Maio : “Nessuna fretta”. Salvini : “Perché deve slittare?” : Non si placa il Braccio di ferro sul decreto sicurezza bis. Dopo le limature al testo apportate sulla base delle criticità segnalate dal Colle, Matteo Salvini chiede il via libera oggi in Consiglio dei ministri, che però non è ancora stato convocato. «Ho fatto notte per arrivare a un testo che venisse incontro a quanto mi veniva segnalato - ha dett...

NIGERIANO STACCA DITO POLIZIOTTO A MORSI/ Torino - Salvini : 'Nessuna tolleranza' : NIGERIANO di 23 anni STACCA a MORSI falange del DITO di un POLIZIOTTO: l'immigrato irregolare era stato portato in questura per controlli.

Droga sul veliero turco. Salvini : "Nessuna pietà per i venditori di morte" : Roberto Chifari Blitz della Guardia di Finanza di Palermo che ha bloccato un veliero carico di 5 tonnellate di hashish. Arrestati i tre membri dell'equipaggio Dal Marocco alla Sicilia a bordo di un veliero carico di cinque tonnellate di hashish. I finanzieri del nucleo di polizia economico finanziaria di Palermo, con il supporto operativo del Gruppo Aeronavale di Messina e la collaborazione del Servizio Centrale Investigazione ...

Nessuna donna ama uno stivale in faccia. Salvini - l’Alabama - le yazide : Ogni uomo che voglia riconoscersi come uomo continuerà a interrogarsi sulle donne, sulla donna. Ogni giorno di nuovo, anche nella vecchiezza stanca e disfattista. Sono stato turbato, da quando li ho conosciuti, dai versi di Sylvia Plath, “Every woman adores a Fascist, / The boot in the face, the bru

Voli di Stato - M5s all’attacco di Salvini : "Chiarisca". Lui replica : "Nessuna irregolarità - dimostrino il contrario" : Tensioni nella maggioranza sui Voli di Statodel ministro dell’Interno Matteo Salvini. La nuova querelle è scoppiata dopo la notizia che la Corte dei Conti ha aperto un fascicolo esplorativo sulle finalità di quei viaggi, in aereo ed elicottero. Voli di Stato, M5s all’attacco di Salvini: “Chiarisca' | Lui: 'Nessuna irregolarità, dimostrino il contrario' Degli atti relativi ai viaggi di Matteo ...

Riprendono gli sbarchi a Lampedusa. Il sindaco attacca Salvini : “I porti sono chiusi o aperti” - Mare Jonio “ferma” a Lampedusa. Ong : nessuna notifica : Riprendono le partenze di migranti dalla Libia e i porti italiani tornano, di fatto, ad aprirsi. Ma nel Mediterraneo si continua a morire, come nel naufragio al largo della Tunisia costato la vita ad una settantina di persone. Ad Augusta, intorno alle 12.30, e' approdata nave "Stromboli" della Marina militare con i 36 migranti salvati ieri a 65 miglia dalle coste libiche dal pattugliatore "Cigala Fulgosi": "erano in imminente pericolo di vita", ...

Noemi - arrestati i sicari di piazza Nazionale - Salvini esulta : 'Nessuna tregua ai criminali' : 'Complimenti alle Forze dell'Ordine, inquirenti e Magistratura per la cattura del delinquente che ha sparato alla piccola Noemi. Sarò ancora una volta a Napoli, giovedì 16 maggio, per il Comitato per ...

Napoli - Salvini : Bene arresti - nessuna tregua per camorristi e criminali : Roma, 10 mag., LaPresse, - "Complimenti a Forze dell'Ordine, inquirenti e Magistratura per la cattura del delinquente che ha sparato alla piccola Noemi. Sarò ancora una volta a Napoli, giovedì 16 ...

Cannabis - arriva la direttiva di Salvini stretta sui requisiti e più controlli - ma nessuna chiusura : Cronaca Vendita Cannabis legale: la direttiva del Viminale Chiusi invece i due negozi marchigiani, per ordine del Questore di Macerata, Antonio Pignataro. 'Alle tante mamme che soffrono per i loro ...