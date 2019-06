Rambo 5 – Last Blood | trama | data d’uscita e trailer

«Rambo 5 - The Last Blood» - il trailer con Stallone implacabile (e un po' cowboy) : «Voglio che sappiano che la morte sta arrivando e non c’è niente che possano fare per fermarmi»: è un Rambo 5 implacabile e inesorabile nel suo progetto di vendetta, quello che emerge dal primo trailer del nuovo film della saga con Sylvester Stallone. Non per niente il titolo completo del film è Rambo V – The Last Blood, per sottolineare che il quinto e ultimo capitolo della fortunata serie di film, ...

Rambo : Last Blood - il teaser trailer del nuovo film della saga : http://www.youtube.com/watch?v=4vWg5yJuWfs “Voglio che sappiano che la morte sta arrivando e non potranno fare nulla per fermarla“: ecco la promessa che un John Rambo invecchiato ma non per questo meno pronto all’azione fa nel primo teaser trailer del prossimo film della saga, Rambo: Last Blood. Circa 40 anni dopo l’uscita della prima pellicola (che in originale s’intitolava appunto First Blood), Sylvester Stallone ...