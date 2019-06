Procura avvia inchiesta su diffusione bozza lettera Tria

Tria : “Danni al negoziato con la Ue per la bozza diventata pubblica. Ho denunciato in Procura e avviato indagine interna” : Un “fatto grave” che non sarebbe dovuto accadere e “senza dubbio danneggia il negoziato” con la Commissione Europea. Lo ripete due volte, il ministro dell’Economia Giovanni Tria, in un’intervista al Corriere della Sera nella quale annuncia di aver depositato una denuncia in procura sulla “manina” che ha fatto filtrare alle agenzie di stampa il contenuto della lettera di risposta alla Ue e che sulla ...

La Procura avvia un’indagine per lo striscione anti Salvini : Ignazio Riccio I magistrati, dando seguito alla denuncia della Digos, stanno investigando per turbativa elettorale Ancora strascichi e polemiche per la visita del ministro Mattei Salvini, dieci giorni fa, in Campania, in occasione del tour elettorale della Lega. La Procura della Repubblica di Salerno ha aperto un’indagine per lo striscione apposto su un balcone di un’abitazione salernitana contro il vice premier. I magistrati, dando ...

MPC : avviata inchiesta disciplinare contro Procuratore Lauber