Jimmy Ghione imbarazza Laura Cremaschi

ilgiornale

(Di martedì 4 giugno 2019) Novella Toloni L’inviato di Striscia è un fan accanito della bella valletta di Paolo Bonolis e non perde occasione di rispondere ai suoi post social. L’ultimo commento spinto, però, ha lasciato a bocca aperta non solo laC’è del tenero trae Jimmi? Forse no, ma l’inviato di "Striscia La Notizia" non perde occasione di commentare e rispondere ai post che la ex Bonas di "Avanti un Altro" pubblica sui suoi profili social. Foto sexy, quiz oppure filmati divertenti,lascia sempre la sua firma sotto i post della bella bergamasca. L’ultimo commento in ordine di tempo ha lasciato, però, tutti a bocca aperta., nelle scorse ore, ha pubblicato un divertente video dove mostra il bagno di un locale e uno speciale rubinetto con getto di aria calda incorporato per asciugare le mani dopo il lavaggio. Nel post l’ex Bonas scrive: "E voi ...

ErikaGottardi : Max Press per Ottica Romani Via Flavia 122. Grazie! - GisellaPeana : TUTTI PAZZI PER IL NUOVISSIMO OCCHIALE HI-TECH DI OTTICA ROMANI PRESENTATO DA JIMMY GHIONE - teresacapitanio : Tennis, Jimmy Ghione e il Gabibbo star a Cividino -