fanpage

(Di martedì 4 giugno 2019) Lanon è un porto sicuro. Questo il messaggio dei capimissioni di MediciFrontiere che, di ritorno da Tripoli, hanno raccontato alla stampa la realtà dei centri diin cui vengono reclusi i migranti che tentano di attraversare il Mediterraneo. Dalla sede della Ong a Roma, gli attivisti hanno parlato delle condizioni di violenza e precarietà che regnano nei centri, peggiorate dal conflitto che continua ormai da due mesi.

valeriorenzi : I campi di detenzione in Libia sono un inferno senza via di fuga: è ora di prenderne atto Il racconto dei capi mis… - adrianobiondi : I campi di detenzione in Libia sono un inferno senza via di fuga: è ora di prenderne atto - luca_soldi : Eccoci complici. Convinti oppure succubi poco importa, quel che conta che ci stiamo macchiando, in “buona compagnia… -