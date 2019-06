Enrico Lucci a Blogo | Non sono pentito di aver lasciato Le Iene per la Rai | ma ad

blogo

(Di martedì 4 giugno 2019) "La chiusura di Nemo mi è dispiaciuta, è stata parte della mia vita per due anni, mi ci ero affezionato. C'è stata una serie di incertezze, non sapevo dove sarei andato a sbattere la capoccia. Mi ha salvato, come sempre, la mia visione di insieme della vita. Se c'è incertezza da una parte, mi rivolgo ad un'altra, passando ugualmente splendide giornate. Cose tip fare colazione per tre ore, leggere il giornale, passeggiare, fare la mia vita privata, partecipare a cose pornografiche che allietano l'esistenza, ricercare in tutto quello che mi interessa la ragione della mia esistenza". Cosìai microfoni diha raccontato la tormentata stagione televisiva che ha vissuto. Lo fa alla vigilia del debutto di Realiti, il programma che condurrà in diretta a partire da domani, mercoledì 5 giugno, in prima serata su Rai2. La chiusura di Nemo, sdoppiato in Popolo sovrano (chiuso poi ...

