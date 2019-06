Di Maio da Mattarella | Vogliamo andare avanti

Di Maio al Colle da Mattarella : “M5s vuole che il governo continui”. Il capo dello Stato chiede chiarezza : È salito al Quirinale intorno a mezzogiorno, prima dell’accordo sul decreto Sblocca cantieri e del tavolo al Mise sulla vicenda Whirpool. Obiettivo: un faccia a faccia non programmato con il presidente della Repubblica. Oggetto: confermare la volontà del Movimento 5 Stelle di far andare avanti il governo, in un clima di ritrovata collaborazione. È l’impegno formale che il vicepremier Luigi Di Maio ha assicurato a Sergio Mattarella, a ...

Scontro Di Maio-Salvini - Sergio Mattarella ipotizza nuove elezioni a fine settembre : Sono cominciati giorni difficili per il governo gialloverde, le cui basi sono state ulteriormente minate dopo la tornata elettorale dello scorso 26 maggio, con il leader del Carroccio, Matteo Salvini, uscito vincitore e pronto a scoprire le carte in tavola e il capo politico del Movimento Cinque Stelle, Luigi Di Maio, nel bel mezzo di una bufera che avrà il suo esito in serata, dopo le 20. Oggi, infatti, gli attivisti grillini sono chiamati a ...

Luigi Di Maio - gelo a Confindustria : standing ovation per Mattarella - nessun applauso per lui : Tre elementi emergono dall'Assemblea di Confindustria. Primo: il minuto e mezzo di applausi che ha accolto l'ingresso del presidente della Repubblica Sergio Mattarella nel salone dell’Auditorium, insomma uno schierarsi netto e rumoroso degli industriali a favore di chi tutela Costituzione e istituzi

Dl Sicurezza bis - Conte : “Cdm dopo le europee. Ne ho parlato con Di Maio e Salvini. Da Mattarella nessuna censura” : Tutto rimandato a dopo le elezioni europee di domenica 26 maggio. Il Decreto Sicurezza bis, provvedimento diventato centrale e urgente per la Lega, arriverà in consiglio dei ministri a risultato delle urne acquisito. Ad annunciare lo slittamento dei tempi e la convocazione ritardata del consiglio dei ministri che approverà il nuovo testo è stato direttamente il premier Giuseppe Conte in conferenza stampa. Del decreto Sicurezza “è giunta ai ...

Luigi Di Maio e Giuseppe Conte l'hanno fatta grossa. Retroscena dal Quirinale : Mattarella furioso : "Uno scudo umano". Giuseppe Conte e M5s si sono nascosti dietro Sergio Mattarella per mettere in difficoltà Matteo Salvini e il presidente della Repubblica non l'ha presa affatto bene. La sceneggiata del premier la sera del CdM, con il decreto sicurezza stoppato a causa delle "criticità rilevate dal

Mara Carfagna smonta Luigi Di Maio : "Moderatissimo? Ma se chiedeva l'impeachment per Sergio Mattarella?" : "Abbiamo finito le metafore per commentare gli scambi quotidiani tra Luigi Di Maio e Matteo Salvini", tuona Mara Carfagna che smonta completamente il vicepremier grillino: "Oggi il primo, il 'moderato', dice al secondo: 'manca solo scontro Lega-Colle ed è collezione'". Il "moderatissimo", lo prende

Decreto sicurezza bis - Luigi Di Maio : “Giusto che decida Mattarella - la Lega ormai è paranoica” : Dopo il nulla di fatto del Consiglio dei ministri di ieri sera, Luigi Di Maio ha prima cercato di stemperare i toni, sottolineando che "non c'è stata nessuna lite sul Decreto sicurezza bis", ma ora è giusto che "il presidente Mattarella faccia le sue osservazioni". Poi il capo politico del Movimento 5 Stelle ha parlato di una Lega che "sta diventando paranoica".Continua a leggere

Luigi Di Maio e la menzogna del moderato. Filippo Facci : "Quando diede del boia a Mattarella" : Adesso i moderati sono loro. I grillini. Ripetiamo, testuale: «I moderati siamo noi», come ha detto Luigi Di Maio in un' intervista a Repubblica (nuovo corso, si fa per dire) rivolto alla Lega, che invece la dovrebbe «piantare con i fucili». Di Maio ha anche detto che occorrerebbe «abbassare i toni»

Sergio Mattarella - quella voce dal Colle : guerra totale a Luigi Di Maio e Matteo Salvini? Cosa lo turba : Aldilà delle polemiche sul 25 aprile Sergio Mattarella ha altri pensieri per la testa. A partire dalla tenuta del governo e dai rischi sempre più concreti di una crisi. Luigi Di Maio e Matteo Salvini si attaccano di continuo in una guerra che lo "sconcerta", scrive il quirinalista Marzio Breda su Il

25 Aprile - Mattarella 'Fu rivolta morale - no al baratto della libertà con l ordine'. Polemica Lega-M5s - Di Maio 'Chi non festeggia divide'. ... : 'festeggiare il 25 Aprile, giorno anche di San Marco, significa celebrare il ritorno dell'Italia alla libertà e alla democrazia, dopo vent'anni di dittatura, di privazione delle libertà fondamentali, ...

