Csm, Ermini:"Riscatto o saremo perduti"

"Siamo di fronte a un passaggio delicato: o sapremo riscattare con i fatti il discredito che si è abbattuto su di noi o". Così il vicepresidente del Csmal Plenum straordinario convocato dopo l'inchiesta di Perugia che coinvolge Palamara e altri. "Il Csm è e deve essere la nostra sola casacca. Altre non ne abbiamo",afferma. E: no a "logiche spartitorie" sulle nomine dei capi degli uffici giudiziari. Basta "degenerazioni correntizie,giochi di potere,traffici venali". Csm e magistratura hanno "anticorpi" per reagire.(Di martedì 4 giugno 2019)