Bonus fiscali Terzo settore bloccati | quali sono e perché manca il via

termometropolitico

(Di martedì 4 giugno 2019)il via Ioggetto della riforma del, così come quelli determinati dalla Legge del Bilancio e legati in particolare all’economia professionale, con focus sugli investimenti in start up e piccole medio imprese innovative. Are è l’ok di Bruxelles: l’Unione europea, dunque, non guarda solo al rapporto deficit-Pil, ma è tenuta anche a dare l’autorizzazione necessaria per sbloccare quanto previsto dalle varie riforme. Come scrive Il Sole 24 Ore, sul piatto c’è anche “l’esclusione dall’Iva per i professionisti e i lavoratori autonomi con introiti fino a 100 mila euro annui, che applicheranno la flat tax dal 2020”. Considerando inoltre che proprio sull’Imposta sul valore aggiunto l’autorizzazione di Bruxelles risulta fondamentale. Si attende l’ok di Bruxelles Al centro ...

EPAS_Bitonto : Chiarimenti ed esempi sulle novità dei bonus fiscali per i lavori impatriati in un documento della Fondazione Studi… - MilaniRo_HR : Bonus fiscali per l'incentivazione dei lavoratori impatriati: -