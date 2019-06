Whatsapp | tre funzioni esterne che pochi usano | tra cui Unseen

C’è chi vorrebbe Whatsapp e le altre app di messaggistica senza la crittografia : Il Ministro federale dell'Interno tedesco ha affermato che vorrebbe che il governo potesse avere accesso a tutti i messaggi e le telefonate criptate end-to-end delle principali applicazioni di messaggistica. L'articolo C’è chi vorrebbe WhatsApp e le altre app di messaggistica senza la crittografia proviene da TuttoAndroid.

Whatsapp - è lei l'app più scaricata nei primi tre mesi del 2019 : Tra gennaio e marzo è stata installata infatti 223 milioni di volte. Al secondo posto c'è Messenger, con 209 milioni di download

Nuovi dettagli sono emersi relativamente alla modalità scura di WhatsApp, funzionalità destinata a fare la sua apparizione molto presto data la buona mole di indizi che si stanno susseguendo via via nel corso di questi ultimi giorni. Come riportato da 'WABetaInfo', la beta contraddistinta dalla sigla 2.19.139, ha portato con sé alcuni tratti inediti della modalità a tinte scure, che dovrebbe consentire di salvaguardare il più possibile la durata ...

La versione 2.19.139, disponibile in beta, porta con sé ancora più Modalità scura, chiamata Modalità notte, all'interno di WhatsApp e dimostra che i lavori procedono a ritmo serrato.

FALLA Whatsapp/ I veri pericoli dei malware non sono per le nostre chat : WHATSAPP, è stata scoperta una nuova vulnerabilità. Ma i veri pericoli dei malware non sono certo quelli di spionaggio mirato

WhatsApp starebbe lavorando a una nuova funzione, ancora in fase embrionale, che consentirebbe di inviare una notifica sonora a chi ignora i messaggi.

Wall Street, New York (Getty Images) L'ultima novità è l'integrazione sulla propria piattaforma delle Api (le interfacce di programmazione per collegare i servizi delle app tra di loro) di WhatsApp Business. Kaleyra è un gruppo globale ma nato in Italia, specializzato nella fornitura di messaggistica mobile per banche e aziende di tutte le dimensioni. E il richiamo alla dimensione globale non è un caso. In Italia le aziende nascono con la ...

WhatsApp è la famosa applicazione di messaggistica che ormai da diversi anni viene utilizzata da milioni di utenti in tutto il mondo. Nel corso della sua esistenza, abbiamo assistito a diversi cambiamenti strutturali e ad introduzioni di nuove funzionalità. L'app è adesso una delle più amate perché permette di compiere molteplici azioni in maniera totalmente gratuita, come inviare foto, chiamare, inoltrare registrazioni vocali, condividere la ...

Dopo una mattinata di disservizi, Facebook, Instagram e WhatsApp stanno progressivamente tornando online. Contattata da Agi per un commento, Facebook ha risposto: "Siamo a conoscenza del fatto che alcune persone stanno riscontrando dei problemi ad accedere alla famiglia delle App di Facebook. Siamo al lavoro per risolvere l'inconveniente quanto prima". A un mese esatto dal blocco di Facebook più lungo della storia, le piattaforme di Zuckerberg ...

Facebook - Instagram e Whatsapp down per tre ore domenica : Gli utenti di tutto il mondo hanno lamentato difficoltà di connessione al feed delle notizie e di caricamento dei profili.Le cause del problema sono sconosciute al momento e il Codacons ha scritto al ...

Facebook - Instagram e Whatsapp down per tre ore : Roma, 14 apr., askanews, - Tre ore di black out per i social della piattaforma di Zuckerberge. Dalle ore 12 si sono registrano gravi malfunzionamenti per Facebook, Instagram, e, in misura minore, per ...

Facebook - Instagram e Whatsapp down : problemi nel funzionamento dei tre social in varie parti del Mondo : Un down lungo più di due ore. problemi per Facebook , Instagram e WhatsApp . Molti utenti, collegati da diverse parti del Mondo, segnalano problemi nell'uso dei tre social network. Non si riesce ad accedere né dal browser sul computer e neanche dalle app per smartphone. Su Twitter - unico tra i social network principali ...

Whatsapp - Instagram e Facebook down per tre ore : i social funzionano dalle 15 : #WhatsAppdown - #Facebookdown - #Instagramdown. Nuovo blackout dei social network riconducibili a Mark Zuckerberg e quindi alla Facebook Inc, dopo quello del 13 marzo scorso,...