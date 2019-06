Tutte le stagioni di Desperate Housewives su Prime Video | perché riscoprire le storie

Tutte le stagioni di Glee su Netflix da giugno 2019 - anche in Italia : si torna a cantare con Darren Criss e Lea Michele : Quest'estate non ci saranno solo i ritorni de La Casa di Carta, Stanger Things e Orange is the new black a segnare il calendario delle uscite sulla piattaforma, perché stanno per arrivare Tutte le stagioni di Glee su Netflix da giugno 2019 e, sebbene non si tratti certo di una prima visione, l'appuntamento è di quelli imperdibili per chi stava aspettando di poter cantare di nuovo a squarciagola con i membri del Glee Club. Dal 30 giugno ...