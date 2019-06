Sudan | i militari reprimono nel sangue la primavera delle donne

Sudan - ultime notizie : raggiunto accordo tra militari e opposizione : Sudan, ultime notizie: raggiunto accordo tra militari e opposizione L’esercito del Sudan e le forze della variegata opposizione civile, che da mesi riempie le piazze del paese, hanno infine trovato un accordo sulla transizione dal governo militare all’amministrazione civile. Da qui a tre anni, il paese africano tornerà ad avere un esecutivo legittimato da un processo elettorale. L’intesa è una mediazione tra le richieste ...

Sudan - accordo tra militari e opposizione : tre anni di transizione per indire elezioni e passare a un’amministrazione civile : Tre anni di transizione per passare da un’amministrazione militare a una civile. Sono questi i termini dell’accordo raggiunto tra le autorità militari e le opposizioni in Sudan. Il Consiglio militare di transizione ha detto che l’alleanza di opposizione avrà i due terzi dei seggi in un prossimo consiglio legislativo. Questo accordo dà il via al conto alla rovescia verso la fine del regime che è salito al potere dopo ...

C’è un accordo fra civili e militari in Sudan : Dopo lunghe trattative hanno concordato un periodo di transizione di tre anni e organi temporanei per la gestione del potere, a un mese dalla deposizione di Omar al Bashir

Sudan - intesa tra militari e opposizioni : 6.50 Le autorità militari del Sudan annunciano di aver raggiunto un accordo con le opposizioni per una transizione in 3 anni verso un'amministrazione civile. Il Consiglio militare di Transizione ha detto che l'alleanza di opposizione avrà i due terzi dei seggi in un consiglio legislativo. Il Paese è in mano ai militari dal mese scorso, quando il presidente Bashir è stato estromesso. L'intesa prevede la formazione di un nuovo Consiglio ...

In Sudan i civili e i militari provano a mettersi d’accordo : È finita l'era di Omar al Bashir, allontanato dopo trent'anni di regime autoritario, ma non è ancora chiaro se sia iniziato qualcosa di nuovo o no

Sudan - militari : non estradiamo al Bashir : 13.08 La giunta militare che ha deposto il presidente Sudanese al Bashir non lo consegnerà alla Corte Penale dell'Aja. Lo ha affermato il capo del Comitato politico della giunta, El Abidine, durante una conferenza stampa a Khartoum. Le autorità Sudanesi hanno dichiarato che l'ex presidente sarà processato in Sudan La Corte Penale Internazionale ricercaal Bashir per genocidio in Darfur.

Dall’Algeria al Sudan - in Africa è di nuovo tempo di “primavere” (militari permettendo) : Dopo la destituzione di Bouteflika ad Algeri, ora è la volta del Sudan, dove Omar al-Bashir era al potere da 30 anni. Le violenze del regime ci sono state ma per mesi le proteste non si sono fermate. Così determinate da spingere i militari a deporre il dittatore e a promettere riforme...

Colpo di Stato in Sudan - i militari occupano la capitale Bashir deposto dopo 30 anni La lunga dittatura |Video : Occupate anche le sedi della tv e della radio, l’esercito presidia le principali strade della capitale. Il blitz al culmine di settimane di protesta contro il capo dello Stato Al Bashir

Colpo di stato Sudan : militari circondano palazzo presidenziale/ 'Annuncio in arrivo' : Colpo di stato in Sudan: i militari hanno circondato il palazzo presidenziale, ed hanno comunicato che a breve verrà fatto un importante annuncio

Colpo di Stato in Sudan : militari occupano la capitale - Bashir si dimette dopo 30 anni : dopo aver circondato il palazzo presidenziale, l'esercito ha annunciato un esecutivo di transizione. Arrestati i funzionari del governo, chiuso l'aeroporto

Sudan - colpo di stato dell’esercito : veicoli militari nel palazzo presidenziale. Media : “Il presidente Bashir si è dimesso” : colpo di stato dell’esercito in Sudan, dopo mesi di proteste contro il presidente 75enne Omar al-Bashir, in carica da trent’anni. Diversi veicoli militari con truppe sono entrati all’alba nel complesso che ospita la residenza ufficiale del presidente oltre al ministero della Difesa e Al Arabiya riferisce che al-Bashir ha rassegnato le dimissioni. L’aeroporto della capitale Khartoum è stato chiuso mentre i Media locali ...