Sfera Ebbasta coach Il rapper divide i fan di X Factor

Sfera Ebbasta giudice di XFactor - la rabbia dei parenti della strage di Corinaldo : Il dolore non passa. Benedetta era andata al concerto di Sfera Ebbasta per ascoltare musica e divertirsi: ha trovato la morte. Lei, come altre cinque persone. La vita per i suoi parenti si è fermata e la ferita si è riaperta adesso che Sfera Ebbasta è stato nominato giudice della prossima edizione di XFactor . Lo racconta al Resto del Carlino Francesco Vitali, è fratello di Benedetta, morta a 15 anni. Lui ha 20 anni, studia Scienze ambientali, ad ...

X Factor 13 : Sfera Ebbasta in giuria - tramontate le ipotesi Joe Bastianich e Achille Lauro : Mentre le registrazioni delle prime Audizioni con la nuova giuria di X Factor sono state rinviate a data da destinarsi, nei quartier generali di Sky e di Fremantle proseguono altre "audizioni"... quelle per i giudici. Secondo quanto riportato da Giuseppe Candela su IlFattoQuotidiano.it, sarebbero tramontate le ipotesi Joe Bastianich e Achille Lauro , che fino a pochi giorni fa venivano dati per certi.L'unica certezza, al momento, è ...

Sfera Ebbasta in tour in estate : l’avvio italiano e le tappe europee : Sfera Ebbasta sarà in tour in estate. Ai concerti nei palasport italiani faranno seguito quelli in programma nei principali festival estivi europei, dal 14 giugno al 25 agosto. La tranche estiva partirà dall'Italia per poi spostarsi in alcune località turistiche europee toccando tre volte Ibiza. Il primo spettacolo del nuovo tour estivo di Sfera Ebbasta è in programma a Milano al Mamacita Festival. Il 7 luglio il tour proseguirà verso Liegi e ...