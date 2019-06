Rolling Stones | negli anni ' 70 Mick Jagger voleva cacciare Keith Richards dalla band

Blastingnews

(Di lunedì 3 giugno 2019) Se isono stati una delle rockpiù longeve di tutti i tempi, non sempre all'interno del gruppo i rapporti sono stati ottimali, specie tra i due leader, il chitarristaed il cantante, che,Settanta hanno avuto non pochi problemi da affrontare. Ed è proprio in questo periodo infatti cheper poco non cacciò. I problemi di tossicodipendenza Come riporta in un recente articolo il New York Daily News, i rapporti trafurono sul punto di deteriorarsi in modo profondo a causa della dipendenza del chitarrista dall'eroina. Viene ricordato come in questo periodo, prima di imbarcarsi in un nuovo tour,, insieme al cantautore Gram Parsons trascorse tre giorni nella sua casa a Cheyne Walk per cercare di ripulirsi una volta per tutte, grazie all'aiuto dell'apomorfina. Il tentativo ...

BettiniW : La prima volta non si scorda mai....?? Sabato 2 Giugno 1990 - Olympiastadion München The Rolling Stones - Urban Jung… - BrianFranchell1 : RT @ComunitaQueenIT: Buon compleanno a Charlie Watts, il 'buono' dei Rolling Stones. - iamexemi : @MarcusZeitgeist @SpiceGirls_News @spicegirls @EmmaBunton @OfficialMelB @MelanieCmusic @GeriHalliwell… -