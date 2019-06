Riforma coppe | Van der Sar | «Con tre tornei più stabilità»

calcioefinanza

(Di lunedì 3 giugno 2019) Van der Sareuropee – Edwin Van der Sar, vicepresidente dell’ECA, ha parlato al “Times” delladella UEFA Champions League. L’ex portiere, inoltre, ha approfittato dell’occasione per “denunciare” l’organizzazione della Champions League, che, a suo parere, penalizza squadre come l’Ajax, semifinalista del torneo. Per il direttore generale dell’Ajax, i cinque campionati europei … L'articolo, Van der Sar: «Con trepiù

CalcioFinanza : Riforma coppe, #VanderSar: «Con tre competizioni più stabilità finanziaria» - notizieoggi_com : Nuova Champions, lettera da Varsavia: 'Riforma delle coppe o in tutta Europa guarderanno solo la Liga'- - notizieoggi_com : Nuova Champions, lettera da Varsavia: 'Riforma delle coppe o in tutta Europa guarderanno solo la Liga'- -