Playoff basket | Sassari e Pozzecco sono invincibili | 22 successi consecutivi e finale

(Di lunedì 3 giugno 2019) Gianmarconon aveva mai allenato in una partita discudetto prima del 18 maggio. Simone Pianigiani non aveva mai perso una serie lungo la strada che porta allo scudetto, in Italia come in Israele. Si potrebbe iniziare da qui per spiegare il miracolo sportivo che la Dinamoallenata dalla Mosca Atomica sta compiendo ormai mesi e il fallimento dell’Olimpia Milano, pure quello iniziato da mesi o forse addirittura da anni. Lo si può far risalire alla decisione di fare a meno di un general manager di peso a livello europeo per accompagnare gli allenatori nella scelta dei giocatori e nella gestione durante i mesi di campionato ed Eurolega. Un problema che è il vero filo conduttore della gestione di Giorgio Armani e che proprio dopo il capitombolo per 3-0 sembra accelerare: Livio Proli ha annunciato che lascia anzitempo e a questo punto l’ingaggio di un g.m. ...

