Paccheri funghi e salsiccia

(Di lunedì 3 giugno 2019)Ingredienti 400 g di200 g didi suino fresca 450 g diprataioli freschi 4 cucchiai di olio di oliva uno spicchio d’aglio 500 ml di passata di pomodoro un mazzetto di prezzemolo fresco sale q.b. acqua q.b.Preparazione Versate l’olio in una casseruola, fatevi soffriggere l’aglio per qualche istante e aggiungete lasbriciolata. Cuocete a fuoco vivo per circa 10 minuti, fatela rosolare bene e aggiungete a questo punto ipuliti e tagliati a fette non troppo sottili. Proseguite la cottura a fuoco vivo, aggiungete il prezzemolo tritato e quando l’acqua rilasciata daisarà quasi del tutto evaporata unite la passata di pomodoro. Aggiungete un mestolo di acqua bollente, salate a piacere e cuocete ancora per 10 minuti mescolando di tanto in tanto. Lessate iin abbondante acqua ...

