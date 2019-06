Outriders è il nuovo e misterioso gioco di Square Enix | sarà mostrato all' E3 2019

eurogamer

(Di lunedì 3 giugno 2019)ha recentemente pubblicato un trailer relativo adtitolo cheuno dei protagonisti dell'E3.Come riporta Twinfinite, in realtà è dallo scorso mese che la compagnia ha iniziato a pubblicare alcuni post decisamente criptici al riguardo, con cui siamo venuti a conoscenza dell'esistenza di una spedizione sul pianeta Enoch. Tutti questi indizi sembrano culminare con la pubblicazione odierna, che mostra un individuo appena uscito da un sonno criogenico. Precisiamo cheha registrato il marchiogià nel 2018, tuttavia fino ad oggi non erano disponibili informazioni in merito. L'anno precedente, la compagnia annunciò di essere al lavoro su uno shooter AAA in collaborazione con People Can Fly (Bulletstorm), visto che al momento non ci sono novità su questo fronte, questopotrebbe certamente essere correlato, tuttavia ...

