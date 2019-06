Marina Militare | i palombari del Comsubin e il cacciamine Crotone della squadra navale

Migranti - i 100 a bordo della nave della Marina Militare sbarcano a Genova : La nave Cigala Fulgosi della Marina Militare con cento Migranti a bordo attracca a Calata Bettolo, nel porto di Genova / courtesy Telenord Agenzia Vista Migranti Marina Militare italiana ? Luoghi: Genova

Migranti - i 100 a bordo della nave della Marina Militare sbarcano a Genova : “Redistribuiti tra Vaticano e 5 Paesi Ue” : Una quarantina di persone, tra donne e bambini, sono già a terra. Le altre 60 stanno sbarcando proprio adesso. Sono tutti in salvo i circa cento Migranti soccorsi giovedì dalla nave Cigala Fulgosi della Marina Militare al largo della Libia. L’imbarcazione ha attraccato a Calata Bettolo, nel porto di Genova, intorno alle 9 di domenica mattina e nel giro di poche ore sono iniziate le operazioni di sbarco e le visite mediche per verificare lo ...

Marina Militare : il 10 Giugno a Taranto la “Giornata della Marina 2019” : Lunedì 10 Giugno, a partire dalle 10, nella Stazione navale Mar Grande di Taranto si svolgerà la Giornata della Marina, dedicata agli uomini e alle donne della Forza armata. Dopo 12 anni Taranto, città-chiave per la Marina Militare e polo navale più grande per numero di navi e personale impiegato, torna ad ospitare l’importante evento che, quest’anno, sarà arricchito dalla consegna alla Fregata Martinengo della Bandiera di ...

Migranti : Casarini - 'nave Marina Militare era a 9 miglia dal gommone' : Palermo, 31 mag. (AdnKronos) - "Si ha l'impressione che il Ministro della Difesa @Eli_Trenta possa essere vittima di qualcuno che gli riferisce cose non vere. P490 Cigala Fulgosi era a 9 miglia di distanza dal gommone, non a 80 km. Ministro, ci sono foto e tracciati". Lo scrive su Twitter Luca Casar

Migranti : nave Marina Militare con 100 persone naviga verso Lampedusa : Palermo, 30 mag. (AdnKronos) - La nave della Marina militare Cigala Fulgosi, come apprende l'Adnkronos, sta navigando verso il porto di Lampedusa con a bordo i 100 Migranti soccorsi in mare. Al termine del soccorso sono state recuperate, tra le 100 persone sul gommone, anche 17 donne e 23 minori, pe

Migranti : Mediterranea - 'nessuna vittima su gommone - grati a Marina militare' : Palermo, 30 mag. (AdnKronos) - "Apprendiamo con gioia che non ci sarebbe nessuna vittima a seguito del distress che da ieri era segnalato e che rischiava di diventare l'ennesima strage. Siamo grati all'equipaggio e al comandante della nave della Marina militare P490 Cigala Fulgosi per aver operato i

Migranti su un gommone in avaria : la Marina Militare interviene | Ong : "Poteva agire prima" | Salvini replica : "Sono accuse infondate" : La nave 'Cigala Fulgosi' ha soccorso i 90 Migranti da ieri in difficoltà. Al momento non ci sono conferme di eventualivittime a bordo. Salvini "I marinai hanno soccorso persone a rischio, ma i porti italiani restano chiusi per i clandestini"

La Marina Militare smentisce : "Nessuna persona deceduta a bordo" : Roberto Chifari La Marina militare italiana smentisce la notizia circolata questa mattina sulla morte di una bimba di 5 anni. "Sono state salvate 100 persone su un gommone. Nessuna persona deceduta a bordo" "Questa mattina sono state recuperate le 100 persone, di cui 17 donne e 23 minori, per i quali è attualmente in atto la verifica delle condizioni di salute. Non risulta alcuna persona deceduta a bordo". La nota di smentita alle ...

Nave Marina Militare soccorre migranti : 9.46 Nave 'Cigala Fulgosi' della Marina Militare è intervenuta in soccorso dei migranti a bordo del gommone che da ieri si trova in difficoltà al largo della Libia. Il recupero dei circa novanta a bordo è già in corso. L'intervento, secondo quanto si apprende da fonti qualificate, è stato deciso perché le condizioni meteo sono in peggioramento, l'imbarcazione si trova senza motore ed in precarie condizioni di galleggiamento. Al momento non ci ...

Sea Watch : “80 migranti su un gommone - nave Marina Militare è la più vicina - li soccorra” : L'ong tedesca Sea Watch lancia l'allarme su Twitter : ci sarebbero altri 80 migranti in difficoltà nel Mediterraneo, al largo della Libia. I volontari hanno chiesto l'intervento di una nave della Marina militare, il pattugliatore P490, che sarebbe l'imbarcazione più vicina al luogo del naufragio.

Marina Militare : la fregata grecale e i cacciamine Crotone - Alghero e Termoli a Siracusa : Da domenica 26 a martedì 28 maggio 2019, la fregata grecale e i cacciamine Crotone, Alghero e Termoli, saranno in sosta nel porto di Siracusa. La sosta avviene nell’ambito dell’esercitazione di contromisure mine ITA MINEX 19. Durante la sosta le navi saranno ormeggiate nel porto Grande di Siracusa e saranno visitabili nei giorni e orari indicati di seguito: – domenica 26 maggio: nave grecale e nave Alghero saranno ...

Varata nave Trieste - sarà Ammiraglia della Marina militare : La nave "Trieste", portaelicotteri della Marina militare italiana, e' stata Varata nei Cantieri di Castellammare di Stabia (Napoli). Realizzata da Fincantieri, lunga 214 metri, con una velocita' di 25 nodi, la "Trieste", "unita' anfibia multifunzione e multiruolo", sara' consegnata alla Marina nel 2022, dopo il completamento delle installazioni a bordo, a cura di Leonardo, con il sistema di combattimento e la predisposizione per l'eventuale ...