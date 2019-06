La compagnia aerea dell’Azerbaijan ha cancellato un accordo con Boeing per l’acquisto di

ilpost

(Di lunedì 3 giugno 2019) Ladi bandiera della Repubblica dell’Azerbaijan, AZAL, haun contratto di un miliardo di dollari (circa 890 milioni di euro) con, la più grande azienda statunitense costruttrice di aerei, per motivi di sicurezza. L’prevedeva l’acquisto

ItalianAirForce : Altro #scramble oggi per una coppia di #Eurofighter #36Stormo che si è alzata in volo da Gioia del Colle per interc… - Ettore_Rosato : Oltre il danno la beffa. Sarebbe questa soluzione per #Alitalia: il salvataggio della compagnia aerea lo vogliono f… - beppe_grillo : Il primo volo al mondo “zero rifiuti” è decollato da Sydney questa settimana, segnando l’obiettivo della Qantas di… -