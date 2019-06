Inter | La Russa sull’arrivo di Conte | “è uno juventino col dente avvelenato”

Inter - le reazioni all’arrivo di Conte : le parole di Ignazio La Russa e Gad Lerner : Inter – Le parole rilasciate all’Adnkronos dal senatore Ignazio La Russa e dal giornalista Gad Lerner. Il noto politico di Fratelli d’Italia ha detto: “Sono Contento di Conte per 1000 ragioni. E’ uno dei più forti, tecnicamente almeno quanto Spalletti, anche di più per la capacità di gestire lo spogliatoio e rischiare”. “Non ho obiezioni -prosegue La Russa- sul suo trascorso juventino e mi sembra ...

Internazionali d’Italia – Furia Azarenka sulla Zhang - la bielorussa asfalta senza problema la cinese : Match a senso unico tra la Azarenka e la Zhang, vittoria facile per la bielorussa che stacca il pass per il secondo turno Vika Azarenka accede al secondo turno degli Internazionali d’Italia 2019, la bielorussa asfalta letteralmente la cinese Zhang con il punteggio di 6-2, 6-1 al termine di un match a senso unico. La numero 51 del ranking, riuscita ad accedere al main draw grazie ad una wild card, si impone in un’ora e otto ...

Tangenti Milano - “finanziamento illecito a Fratelli d’Italia”. L’Intercettazione : “Devo dare 10mila euro al partito di La Russa” : I finanziamenti illeciti alla politica da parte di uno degli arrestati nell’inchiesta della Dda di Milano sono stati disposti in favore di Fratelli d’Italia. È quanto afferma il gip del Tribunale di Milano nell’ordinanza con la quale ha disposto gli arresti di 28 persone e misure cautelari per altre 15. Il collettore dei soldi ai partiti, secondo la ricostruzione della procura guidata da Francesco Greco, era ...

Internazionali d’Italia – Maria Sharapova dà forfait : la spalla fa ancora male - la russa a Roma non ci sarà : Maria Sharapova costretta a saltare gli Internazionali d’Italia per infortunio: la tennista russa non sarò presente a Roma a causa di un problema alla spalla Il tabellone femminile degli Internazionali d’Italia perde una delle sue giocatrici di punta. Maria Sharapova, 3 volte vincitrice al Foro Italico, ha annunciato il suo forfait dal torneo capitolino nel quale era attesa dal 6 al 19 maggio. Sharapova salterà ...

Washington Post : il Congresso fermi la seconda Interferenza russa - di Trump non ci si può fidare - : Ci sono due modi per proteggersi da ulteriori tentativi di intervento, scrive Il Washington Post: il primo è quello di infliggere un colpo all'economia dello Stato che ha tentato l'intervento ...