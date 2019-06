Il saluto di Fabio Fazio a Raiuno | «Sono una risorsa | non sono un problema»

Ascolti tv - Che tempo che fa e il saluto di Fabio Fazio con 3 - 8 milioni di telespettatori : Ascolti tv, Prime time Chiude in bellezza la stagione e dice addio a Rai1 Fabio Fazio con l’ultima puntata di Che tempo Che Fa. Il talk show si è aggiudicata un’altra vittoria del prima serata, ottenendo – dalle 20.30 alle 22.46 – 3.818.000 spettatori e il 17.5% di share. Al secondo posto, su Canale 5, il finale di stagione di New Amsterdam con 2.155.000 e l’11.2% di share. Terzo piazzamento su La7 per Non è ...