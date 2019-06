Huawei Band 3 Pro è ottima | non solo per il display AMOLED e il GPS

Il caso Ban Huawei a una svolta : la Cina è pronta a bandire le compagnie straniere : Cresce la tensione tra Cina e USA, dopo quella che sembrava una tregua temporanea. Dal Paese asiatico arrivano minacce di una blacklist, e spunta l ipotesi di un'arma strategica. L'articolo Il caso Ban Huawei a una svolta: la Cina è pronta a bandire le compagnie straniere proviene da TuttoAndroid.

WhatsApp bandito dai device Huawei e Honor? Facciamo chiarezza : Il ban del governo USA rivolto ai device Huawei e Honor continua largamente a far discutere, questa volta in relazione ad una tematica che potrebbe (utilizziamo il condizionale perché nulla ancora è stato deciso, ci teniamo a chiarirlo fin dalle prime battute di questo articolo di approfondimento) stravolgere l'esperienza di utilizzo quotidiana di milioni di user. La domanda sorge quasi spontanea: così come sarà (o per lo meno come dovrebbe ...

Abbandonata Huawei da SD Association e WiFi Alliance : tra contromisure e prospettive future : Volge al termine una settimana delicata e ricca di cattive notizie per il mondo Huawei, al netto di deroghe giunte dagli Stati Uniti sulla questione aggiornamenti e sulla strada intrapresa dal colosso cinese con la realizzazione del suo nuovo sistema operativo, come abbiamo avuto di constatare anche nella giornata di ieri. Al dì là di quanto stabilito da Trump, con effetti scontati sulle decisioni strategiche di brand come Google, bisogna ...

Banditi Huawei P30 Pro e Mate X dal sito Google : nessuna traccia più tra i migliori device : Conseguenze su conseguenze, da quello più serie a quelle anche solo simboliche ma sta di fatto il Huawei P30 Pro e pure l'innovativo smartphone pieghevole Huawei Mate X sembrano non essere più nelle grazie di Google (come potrebbe essere altrimenti dopo il ban del governo USA di questa settimana). Accade così che dei specifici device non si trova più traccia sul sito ufficiale Android e il loro vuoto lascia spazio alla concorrenza ora più che ...

Trump mette al bando Huawei : "Gli oppositori stranieri sfruttano la nostra vulnerabilità" : Huawei al bando negli Stati Uniti. Trump ha vietato alle reti di telecomunicazioni Usa di acquistare attrezzature da compagnie straniere ritenute a rischio, una misura che colpisce in primo luogo la Cina.In piena tensione commerciale con Pechino, il presidente degli Stati Uniti ha dichiarato “l’emergenza nazionale” per emanare un decreto che era previsto e che include il gigante delle telecomunicazioni cinese Huawei, a ...

Caso Huawei - anche la giapponese Panasonic ferma le forniture dopo il bando imposto dagli Usa : Il dipartimento del Commercio americano sostiene che l'azienda cinese sia coinvolta in attività contrarie alla sicurezza nazionale

Huawei tratta con Google sulla licenza Android. Cosa cambierà dopo la messa al bando : È presto per avere risposte complete, ma le prime risposte di Google e Huawei sono rassicuranti per i consumatori che oggi hanno uno smartphone del colosso cinese. Cosa succederà per i prossimi modelli? I problemi più grossi potrebbero sorgere con i modelli di smartphone futuri di Huawei, che non dovrebbero avere le più popolari app di Google e il negozio di applicazioni Google Play Store...

Huawei - Usa rinviano di 90 giorni messa al bando del colosso cinese : Un documento del dipartimento del Commercio spiega infatti che è necessario del tempo ulteriore per consentire aggiornamenti di software e altri obblighi contrattuali.

Cosa cambia per gli smartphone Huawei dopo il bando di Google : l bando di Trump non era un terremoto ma il primo sasso della slavina. Eccoli i suoi effetti: Google non fornirà più ad Huawei (e quindi neppure al marchio controllato Honor) “hardware, software e servizi”. Cioè niente Android (fatta eccezione per la versione open source) e – soprattutto – niente Google Play Store e app sviluppate da Mountain View. Le conseguenze, come ha spiegato anche il gruppo americano a Reuters, sono ancora da ...

Il lunedì nero di Huawei : abbandonata anche da Intel e Qualcomm - spunta l’alternativa ad Android : Un 20 maggio ricco di notizie negative per Huawei e per i propri utenti, considerando quanto trapelato in queste ore a proposito del mancato supporto da parte di Google sul fronte degli aggiornamenti software. Le notizie di queste ore fanno emergere elementi contrastanti, perché se da un lato è vero che la questione upgrade avrà effetto immediato per tutti da questo momento, è altrettanto vero che i portavoce di Mountain View abbiano già fatto ...

Google rompe con Huawei dopo il bando di Trump : stop aggiornamenti Android : Google rompe con Huawei. Gli smartphone del colosso cinese venduti fuori dalla Cina non avranno più accesso agli aggiornamenti Android e di conseguenza ai nuovi servizi Google Play Store e alle applicazioni come Gmail e YouTube. L’intervento è arrivato dopo la scelta del presidente Donald Trump di inserire Huawei nella lista delle società potenzialmente a rischio per la sicurezza nazionale e gli interessi di politica estera americana. ...

USA - Trump mette al bando Huawei : È scontro aperto tra gli Stati Uniti e la Cina dopo che il Presidente Donald Trump ha dichiarato un'emergenza nazionale per proteggere le telecomunicazioni e le apparecchiature di comunicazione dagli "avversari stranieri" ed ha firmato un ordine esecutivo che viete alle aziende statunitensi di acquistare e utilizzare apparecchiature di telecomunicazioni che potrebbero mettere al rischio la sicurezza nazionale.L'ordine esecutivo non cita ...

L’Europa non segue Trump sul bando contro Huawei : La vicenda è diventata il simbolo dei rapporti con la Cina. L’Europa preferisce dialogare con Xi Jinping invece di adottare l’aggressività statunitense. Leggi