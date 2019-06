“E se non fosse una semplice febbre?” : i sintomi della Febbre Mediterranea Familiare - una malattia diffusa in Sicilia e Calabria : Sabato 8 giugno a Reggio Calabria si terrà un incontro per conoscere da vicino una patologia poco conosciuta ma non così ‘rara’ in Calabria e Sicilia: la FMF, Febbre Mediterranea Familiare. La FMF è ben di più di una comune Febbre: è una sindrome ereditaria caratterizzata da episodi febbrili ricorrenti accompagnati da dolori. Si manifesta solitamente in età pediatrica, ma può esordire anche in età adulta. diffusa in particolare nell’area ...

non sapevo che fosse così cattiva! Il Presidente Trump contro la duchessa di Sussex : In una recente intervista il Presidente Trump si scaglia contro la Markle ma subito dopo etichetta quell'intervista al The Sun come fake news. In merito alla visita ufficiale in Inghilterra del Presidente Trump ci sono diversi malumori. Come ha riportato Libero, non sarebbero passate inosservate alcune dichiarazioni rilasciate al The Sun da parte del tycoon sul suo "rapporto" con la duchessa di Sussex.-- Fino al cinque giugno il Presidente ...

10 barbecue tech per grigliare come se non ci fosse un domani : Con la bella stagione, la voglia di grigliate aumenta esponenzialmente. Una bistecca o una melanzana (per i vegetariani) cotta alla griglia en plein air ha tutto un altro sapore. Ma non basta avere il tocco magico col grill: oltre alla predisposizione per carbonella e forchettoni, bisogna avere anche la materia prima. Carbonella e forchettoni sì, ma quelli sono solamente accessori: l’importante è proprio lei, la griglia. Per scegliere il ...

M5S - Di Maio : 'Rousseau decida mio futuro - non credevo che lavorare tanto fosse una colpa' : In seguito all'indubbia disfatta subita alle elezioni europee, il leader pentastellato Luigi Di Maio decide di sottoporsi al voto della piattaforma Rousseau, poiché vuole capire se ha ancora la fiducia del Movimento. Nel suo lungo intervento spiega quindi le motivazioni dietro questa decisione, ma non nasconde la forte delusione: "Non credevo che lavorare tanto fosse una colpa." Voto online per confermare la fiducia a Di Maio Le elezioni europee ...

M5S - al voto su Rousseau la fiducia al capo politico Di Maio. «non credevo che lavorare tanto fosse una colpa» : Le votazioni saranno aperte dalle 10 alle 20 di domani 30 maggio. Stasera l’analisi dell’esito del voto europeo insieme a tutti i parlamentari, in occasione dell’assemblea congiunta

M5S - si vota la fiducia a Di Maio. «non credevo che lavorare tanto fosse una colpa» : Le votazioni saranno aperte dalle 10 alle 20 di domani 30 maggio. Stasera l’analisi dell’esito del voto europeo insieme a tutti i parlamentari, in occasione dell’assemblea congiunta

Riforma Champions - Ceferin : «Fosse per me non cambierei» : Il presidente dell’Uefa, Aleksander Ceferin, è tornato a parlare del futuro delle coppe europeo. In particolare, Ceferin ha sottolineato che non vede alcuna ragione per accelerare la Riforma della Champions League: «Se dipendesse da me, nulla dovrebbe cambiare», ha detto in un’intervista allo Spiegel. Il presidente del massimo organismo calcistico europeo ha affrontato anche il […] L'articolo Riforma Champions, Ceferin: «Fosse ...

Riforma Champions - Ceferin : «Fosse per me non cambierei nulla» : Il presidente dell’Uefa, Aleksander Ceferin, è tornato a parlare del futuro delle coppe europeo. In particolare, Ceferin ha sottolineato che non vede alcuna ragione per accelerare la Riforma della Champions League: «Se dipendesse da me, nulla dovrebbe cambiare», ha detto in un’intervista allo Spiegel. Il presidente del massimo organismo calcistico europeo ha affrontato anche il […] L'articolo Riforma Champions, Ceferin: «Fosse ...

Megan Fox - che non sapeva cosa fosse Beverly Hills 90210 (prima di sposare Brian Austin Green) : Megan Fox, al parco con i figliMegan Fox, al parco con i figliMegan Fox, al parco con i figliMegan Fox, al parco con i figliMegan Fox, al parco con i figliMegan Fox, al parco con i figliMegan Fox, al parco con i figliMegan Fox, al parco con i figliMegan Fox, al parco con i figliMegan Fox, al parco con i figliMegan Fox, al parco con i figliMegan Fox, al parco con i figliMegan Fox, al parco con i figliSono mesi di fervente attesa per i fan di ...

Turista si tuffa senza vestiti nella fontana dell’Apple Store : “non pensavo fosse vietato in Italia” : Attualità Caso Prati, Perricciolo ricoverata in ospedale per abuso di farmaci. E la Prati vuota il sacco e ammette che Mark Caltagirone non esiste di Giuseppe Candela “Non pensavo fosse vietato in Italia, non credevo di aver fatto qualcosa di male“. Queste la parole di una ragazza francese di 24 anni che si è tuffata completamente ...

Turista si tuffa completamente nuda nella fontana dell’Apple Store : “non pensavo fosse vietato in Italia” : Attualità Caso Prati, Perricciolo ricoverata in ospedale per abuso di farmaci. E la Prati vuota il sacco e ammette che Mark Caltagirone non esiste di Giuseppe Candela “Non pensavo fosse vietato in Italia, non credevo di aver fatto qualcosa di male“. Queste la parole di una ragazza francese di 24 anni che si è tuffata completamente ...

Turista francese fa un bagno nuda in centro a Milano : "non sapevo che in Italia fosse vietato" : Una ragazza francese di 24 anni è stata identificata dalla polizia dopo essersi tuffata completamente nuda nella fontana dell’Apple store in piazzetta del Liberty, a Milano. La giovane Turista è stata segnalata agli agenti da alcuni testimoni attorno alle 22 di ieri. Quando i poliziotti sono arrivati sul posto lei era già uscita dall’acqua e si stava allontanando su corso Vittorio Emanuele indossando vestiti ...

Grande Fratello 16 - Gennaro : "Se non fosse stata fidanzata - avrei baciato Francesca" : ...

MotoGp - Quartararo non proprio a suo agio in Francia : “pensavo che la pista fosse più facile da imparare” : Il pilota del team Sic Petronas ha commentato la prima giornata di libere del Gp di Francia, svelando di aver dovuto far fronte ad alcuni problemi Maverick Vinales è stato il più veloce nella seconda sessione di prove libere della MotoGp a Le Mans, dove domenica si disputerà il Gp di Francia, quinto appuntamento stagionale del circus. AFP/LaPresse Lo spagnolo della Yamaha ha chiuso col tempo di 1’31″428 davanti al campione del ...