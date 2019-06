Di Maio sempre più debole | cede alla Lega su vincoli Ue e flat tax

Di Maio : “noi siamo sempre stati leali” : Stop agli attacchi ai ministri, ricercare un clima costruttivo per portare avanti le riforme già avviate da questo esecutivo. Arriva la risposta di Luigi Di Maio a Matteo Salvini ed al premier Giuseppe Conte. Non è il momento di proporre temi divisivi mai condivisi dal contratto. Di Maio risponde via Facebook partendo da due cose importanti: “Ci sono due cose importanti dal punto di vista umano: chiedo finiscano gli attacchi ai ministri ...

Cronista ferito durante scontri a Genova - Di Maio : “Basta rievocare ultradestra”. Salvini : “Con centri sociali sempre casino” : I due vicepremier non litigano, non si citano mai, ma si dividono anche su quanto accaduto durante gli scontri di Genova, dove un giornalista di Repubblica è stato preso a manganellate – riportando fratture e un trauma cranico – durante una carica della polizia contro i manifestanti che protestavano per il presidio di Casapound. Luigi Di Maio sottolinea la necessità di “abbassare un po’ la tensione” e aggiunge: ...

Di Maio : "Sono molto innamorato. Io e Virginia ci vediamo sempre e dormiamo insieme" : La love story prosegue a gonfie vele. Così almeno dice Luigi Di Maio che a Stasera Italia aggiorna il pubblico sulla sua relazione con Virginia Saba.“Una critica che mi fa? Che non ci sono mai”, scherza il vicepremier. “Stiamo insieme da qualche mese, sono molto innamorato, siamo ancora nella fase della luna di miele in cui non si muovono critiche”.prosegui la letturaDi Maio: "Sono molto innamorato. Io e Virginia ci vediamo sempre e ...

Governo - Di Maio : “M5s da sempre intransigente su corruzione. Cosa si aspettavano i nostri alleati?” : “Sulla corruzione siamo sempre stati intransigenti. Quindi chiediamo che le persone coinvolte vengano allontanate dalla politica. Che Cosa si aspettavano le persone che hanno a che fare con il M5s?”. A dirlo, a Milano, il vicepresidente del Consiglio, Luigi Di Maio, commentando le inchieste che hanno coinvolto Armando Siri e che stanno coinvolgendo politici del centrodestra, da Forza Italia alla Lega. ...

Di Maio : mi aspetto lealtà. Salvini : ma se insultano… Rapporto sempre più in bilico : Il Rapporto politico (e personale) tra Luigi Di Maio e Matteo Salvini sembra essere sempre più in bilico, nonostante le continue rassicurazioni (per la verità un po' rallentate in queste ultime ore) su un governo solido e compatto e con l'obiettivo di portare a termine la legislatura. Quella di oggi è stata una giornata piena di comizi, con il leader della Lega fra Liguria e Piemonte e il capo politico di M5S in Puglia. Il "mi aspetto lealtà ...

Nervi sempre più tesi tra Lega e M5s - Di Maio attacca su Siri e Salvini sbotta : 'Tacete - è l'ultimo avviso' : A 48 ore dal Consiglio dei ministri chiamato a dirimere il caso Armando Siri i toni tra Luigi Di Maio e Matteo Salvini tornano a superare il livello di guardia . E se n la Lega n il M5S hanno alcuna ...

Gianfranco Miccichè - l'attacco durissimo contro Salvini e Di Maio : 'I co*** vanno sempre in coppia' : Dopo la due giorni in Sicilia di Luigi Di Maio e Matteo Salvini , arriva un attacco durissimo dal presidente dell'Assemblea siciliana, l'ex ministro di Forza Italia Gianfranco Miccichè . Commentando ...

Gianfranco Miccichè - l'attacco durissimo contro Salvini e Di Maio : "I co*** vanno sempre in coppia" : Dopo la due giorni in Sicilia di Luigi Di Maio e Matteo Salvini, arriva un attacco durissimo dal presidente dell'Assemblea siciliana, l'ex ministro di Forza Italia Gianfranco Miccichè. Commentando il tour dei due vicepremier nella sua isola, Micciché ha detto sui social: "In Sicilia sono sono arriva

Salvini-Di Maio - patto sempre più fragile. Resa dei conti dopo le Europee : È sui rispettivi talloni d’Achille che la fragile tregua gialloverde potrebbe franare:la giustizia per la Lega, con il caso del sottosegretario Armando Siri indagato per corruzione; la Capitale per il M5S, dove le grane infinite della sindaca Virginia Raggi mettono a dura prova anche la pazienza dei vertici del Movimento...

Salvini-Di Maio - tregua sempre più fragile. Resa dei conti dopo le Europee : L'Italia e la sua economia non possono permettersi maniac - giocatori maniacali che bluffano spesso e provano a vincere ogni piatto a colpi di aggressioni - a disegnare la prossima manovra, che ha 23 ...

Salvini-Di Maio - tregua sempre più fragile. Resa dei conti dopo le Europee : È sui rispettivi talloni d’Achille che la fragile tregua gialloverde potrebbe franare:la giustizia per la Lega, con il caso del sottosegretario Armando Siri indagato per corruzione; la Capitale per il M5S, dove le grane infinite della sindaca Virginia Raggi mettono a dura prova anche la pazienza dei vertici del Movimento...

Di Maio : noi sempre da parte legalità - su Raggi sceneggiata mediatica : Roma – “Abbiamo sempre agito rispettando un punto, un principio: la legalita’! Siamo sempre stati coerenti su questo. Lo abbiamo dimostrato anche recentemente a Roma. Siamo nati sulla questione morale e gli indagati per corruzione o per aver preso mazzette e tangenti no, non possiamo accettarli. Siamo entrati per cambiare le cose, non per lasciarle cosi’ come sono”. Lo dice Luigi Di Maio in un post su ...

Luigi Di Maio massacra Virginia Raggi in privato : "Con lei sempre così" - sindaca a rischio : In pubblico, nel giorno dell'indagine su Armando Siri, Luigi Di Maio picchia durissimo contro la Lega, contro il sottosegretario e contro Matteo Salvini, mettendo a serissima crisi il governo pur di recuperare un briciolo di consenso (impresa impervia, per questo M5s). Ma in privato, almeno secondo

Dimartedì - Matteo Salvini inchioda Di Maio e Toninelli : 'Su immigrazione e porti scelte sempre condivise' : A conclusione dell'ennesima giornata di scontri all'interno del governo, Matteo Salvini è intervenuto a Dimartedì su La7 da Giovanni Floris per chiarire la sua posizione dopo la direttiva sulla nave ...