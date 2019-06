Danilo Petrucci trionfa al Moto Gp Mugello

gqitalia

(Di lunedì 3 giugno 2019) Nel giorno della festa della Repubblica, alè risuonato l'inno di Mameli. E lo ha fatto per, vincitore del Gran Premio d'Italia. Ha battuto in volata Marquez e il compagno di squadra Dovizioso, centrando la sua prima vittoria inGp. Una gioia sfrenata, gli occhi lucidi sotto la visiera mentre con il braccio alzato faceva il giro d'onore. Tanti tifosi erano lì per Valentino Rossi, caduto, e anche i loro applausi sono stati tutti per lui. Una festa incredibile, per un pilota capace di emergere dopo tanta, faticosa gavetta. Ma lo voleva, eccome se lo voleva, perché guidare nelmondiale è da sempre stato il suo obiettivo, e il risultato ottenuto su un circuito storico come quello toscano rende merito ai sacrifici di un ragazzo che non si è mai arreso. «Mancava ancora l’ultimo rettilineo - ha detto- quando ero primo dopo la Bucine mi sono detto che ...

Eurosport_IT : Il giorno più bello per Danilo #Petrucci! Al Mugello arriva la prima vittoria in MotoGP ????????? #ItalianGP - ilpost : Danilo Petrucci ha vinto il Gran Premio d’Italia di MotoGP - DarioNardella : Che meraviglia Danilo #Petrucci con la @DucatiMotor: in questo giorno speciale arriva al Mugello la sua prima vitto… -