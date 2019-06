Caldo in Francia | temperature record a Clermont-Ferrand | Fontainebleau e Parigi

meteoweb.eu

(Di lunedì 3 giugno 2019)in: ieri, 2 giugno 2019, in gran parte del Paese si sono registrateche non si rilevavano dal lontano 1947, con una media delle massime giornaliere di 29,6°C, cioè 7,5°C in più rispetto alla media. La colonnina di mercurio è salita a +34°C a, +33°C a, +32,8°C a, +32°C a Lille e Limoges. Il 2 giugno 1947 la media delle massime giornaliere è stata di +30,5°C. L'articoloinMeteo Web.

