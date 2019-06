5 cose da sapere sull' affare dei MiniBot

Blastingnews

(Di lunedì 3 giugno 2019) Una mozione approvata all'unanimità alla Camera dei deputati lo scorso martedì ha suscitato non poche discussioni per il potenziale dirompente di un provvedimento in essa ventilato: l'utilizzo diper pagare i crediti verso i fornitori della Pubblica Amministrazione. Isono titoli di debito pubblico di piccolo taglio che in teoria potrebbero circolare tra i privati come moneta. Quest'ultima caratteristica è il profilo più allarmante poichè costituirebbe una violazione dei trattati internazionali sottoscritti dal nostro paese e potrebbe indurre l'Italia ad essere espulsa dall'euro. In diversi video disponibili in rete, il parlamentare leghista che ha proposto questo stratagemma, lo considera espressamente un passaggio propedeutico a portare l'italia fuori dalla moneta unica....

