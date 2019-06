Ricerca Google suggerisce dove guardare un film o una serie TV in streaming

Mettete uno squalo - un serpente o un panda nel salotto con i nuovi modelli 3D della Ricerca Google : Durante il Google I/O 2019 abbiamo visto demo in cui uno squalo AR 3D è stato posizionato direttamente sul palco tramite una semplice Ricerca della parola "squalo". Ora questa funzionalità si sta diffondendo tra gli utenti e possono provarla effettuando una Ricerca su Google per il termine "squalo" e scorrere verso il basso per arrivare alla scheda del Knowledge Graph fino a vedere una carta che ti invita a un faccia a faccia con lo squalo ...

Google testa nuove icone per la versione Web desktop del motore di Ricerca : Un altro test A/B ristretto ad una piccola cerchia di utenti prevede l'aggiunta di un nuovo pulsante "Cerca" al motore di ricerca di Google. Ecco tutti i dettagli L'articolo Google testa nuove icone per la versione Web desktop del motore di ricerca proviene da TuttoAndroid.

Presto ordinerete il cibo con Google Assistant - Maps e Ricerca : Google ha annunciato oggi la possibilità, in arrivo tra pochi giorni, di ordinare del cibo a domicilio direttamente da Maps, Assistant e Ricerca L'articolo Presto ordinerete il cibo con Google Assistant, Maps e Ricerca proviene da TuttoAndroid.

Google pronta a rivedere il design dei risultati di Ricerca : in arrivo nei prossimi giorni su smartphone : Google ha annunciato un aggiornamento estetico che nei prossimi giorni riguarderà la specialità di casa, ovvero il motore di ricerca L'articolo Google pronta a rivedere il design dei risultati di ricerca: in arrivo nei prossimi giorni su smartphone proviene da TuttoAndroid.

Google aggiorna Ricerca Google - YouTube e Maps con alcune novità : Dopo l'annuncio del Google I/O 2019 sembrano già iniziati i test per la modalità scura, iniziando da Ricerca Google mentre YouTube introduce una nuova gestione dell'account. L'articolo Google aggiorna Ricerca Google, YouTube e Maps con alcune novità proviene da TuttoAndroid.

La calcolatrice ottiene modifiche del Material Theme e una cronologia dettagliata nella Ricerca Google : La scheda della calcolatrice nella Ricerca Google per dispositivi mobili e desktop risale al 2012 ed è stata recentemente aggiornata con varie modifiche al Material Theme e una nuova funzione di cronologia. Il perimetro e il display della calcolatrice ora presentano deboli linee grigie e angoli arrotondati, allo stesso modo dei tasti con colori più chiari, mentre nella versione mobile è presente una pillola nella parte inferiore dello schermo ...

Google sta testando le Mini-app nella Ricerca Google e in Google Assistant : Durante il keynote che ha dato il via al Google I/O 2019, l'azienda di Mountain View ha presentato una serie di miglioramenti relativi alla Ricerca Google sui dispositivi mobili. Le Mini-app, esperienze interattive simili alle app, aiutano gli utenti a trovare le informazioni che stanno cercando più rapidamente presentandosi nella Ricerca e a Google Assistant e vengono visualizzate su query che includono il nome del fornitore dell'app e ...

La modalità in incognito arriva su Google Maps per Ricerca e navigazione : La modalità incognito su Google Maps è realtà dopo l’ufficializzazione da parte di Sundar Pichi, amministratore delegato del colosso di Mountain View. L'articolo La modalità in incognito arriva su Google Maps per ricerca e navigazione proviene da TuttoAndroid.

Google annuncia il potenziamento della Ricerca con una spiccata attenzione ai podcast : Ha voluto aprire il Google I/O 2019, Sundar Pichai, toccando il core di Google, quello da cui è partito tutto parecchi anni fa: la ricerca L'articolo Google annuncia il potenziamento della ricerca con una spiccata attenzione ai podcast proviene da TuttoAndroid.

Ricerca Google si arricchisce di due novità per gli appassionati di sport : Ricerca Google è uno dei servizi del colosso di Mountain View che più si caratterizzano per le novità che vengono introdotte con grande frequenza L'articolo Ricerca Google si arricchisce di due novità per gli appassionati di sport proviene da TuttoAndroid.

Il guanto di Thanos colpisce anche su Google - distrugge il 50% dei risultati di Ricerca - : ... infatti, compare solo una frazione dei personaggi e delle situazioni che hanno accompagnato e fatto crescere generazioni di ragazzini e ragazzine in tutto il mondo. Per farsene un'idea, basta ...

Google Podcasts introduce le trascrizioni degli episodi generate dall’IA e la Ricerca Google aggiunge il filtro per trovare lavoro da casa : L'app Google Podcasts sta introducendo le trascrizioni degli episodi generate dall'IA con un paio di nuove funzionalità, mentre la Ricerca Google aggiunge il filtro "lavoro da casa" per trovare più facilmente i lavori da remoto. L'articolo Google Podcasts introduce le trascrizioni degli episodi generate dall’IA e la Ricerca Google aggiunge il filtro per trovare lavoro da casa proviene da TuttoAndroid.

Google aggiorna il Play Store : limiti di spesa e libera scelta del motore di Ricerca e del browser : Per chi usa smartphone e tablet Android ci sono due buone notizie. La prima è che con l’ultimo aggiornamento è possibile impostare un budget massimo di spesa nel Play Store. La seconda è che, al primo avvio di Google Play, appariranno due nuove schermate: una per scegliere le app di ricerca e l’altra per scegliere il browser. La prima novità è volta a tutelare gli utenti, evitando che accumuli spese troppo alte per l’acquisto delle ...

Google “liberalizza” su Android la scelta di browser e motore di Ricerca : (Foto: Google) Google offrirà la possibilità agli utenti di Android di installare app alternative a quelle proprietarie per ricerca e per il browser di internet quando configureranno lo smartphone o il tablet. Prende corpo la decisione della Commissione europea del 2018 nei confronti del gigante del web che era stato accusato di trarre un indebito vantaggio competitivo fornendo di serie le proprie soluzioni: Google stesso per la ricerca online ...