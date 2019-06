Montagna | soccorso escursionista bloccato dalla neve in Cadore

meteoweb.eu

(Di domenica 2 giugno 2019) Uninglese di 24 anni che si era trovato in difficolta’ e’ stato salvato dalalpino di Auronzo e di San Vito dila scorsa notte. Il giovane non era rientrato in albergo, e la titolare ha dato l’allarme. Era rimastosulla Cengia del Doge, mentre si dirigeva al Bivacco Voltolina per pernottarvi. Una squadra e’ partita a piedi da Auronzo e un’altra di sciatori da San Vito di. I soccoritori lo hanno localizzato a circa 2.100 metri di quota, a notte inoltrata. Si e’ deciso quindi di attendere il giorno, e stamani alle 6 l’elicottero Pelikan di Bressanone ha provveduto a recuperare il ragazzo e i tre soccorritori rimasti con lui, imbarcandoli con il verricello per poi trasportarli a Palus San Marco. L'articoloinsembra essere il primo ...

