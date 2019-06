Il Papa chiede perdono ai rom

huffingtonpost

(Di domenica 2 giugno 2019) “Mea Culpa” delper le “discriminazioni”, “segregazioni” e “maltrattamenti” subiti dai Rom. Francesco, incontrando la comunità Rom di Blaj, in Romania, ha confessato di portare nel cuore “un peso”. “La storia ci dice che anche i cristiani, anche i cattolici, non sono estranei a tanto male. Vorreireper questo. Chiedo, in nome della Chiesa al Signore e a voi, per quando, nel corso della storia, vi abbiamo discriminato, maltrattato o guardato in maniera sbagliata, con lo sguardo di Caino invece che con quello di Abele”.

