Roland Garros 2019 | programma | orari e tv di sabato 1° giugno Ordine di gioco | guida a

oasport

(Di sabato 1 giugno 2019) Si ritorna oggi in campo al: è prevista la settima giornata, in cui si completeranno gli incontri di terzo turno maschili e femminili. E’ il giorno di Fabio Fognini e Salvatore Caruso. I due italiani, gli ultimi rimasti in gara a Parigi, affrontano due impegni ben diversi. Il ligure deve superare un ostacolo non semplice, lo spagnolo Roberto Bautista Agut, con cui ha già giocato nove volte vincendo in sei occasioni. Il siciliano, invece, dopo aver compiuto un grande viaggio partito dalle qualificazioni, si trova di fronte alla sfida impossibile con il numero 1 del mondo, Novak Djokovic: il serbo è alla caccia del suo secondo alloro a Parigi. In campo maschile sono impegnati anche Dominic Thiem e Alexander Zverev, benché definire brillanti l’austriaco e il tedesco per il momento sia quantomeno azzardato. Al femminile, di scena la numero 1 Naomi Osaka (che ...

angelomangiante : Dopo 4 anni #Federer torna al Roland Garros. E comincia così, con questa magia vietata a chi non ha una mano vellu… - c_appendino : ?? Al Roland Garros che inizia domani Torino sarà orgogliosamente rappresentata da due talenti del tennis come Loren… - Eurosport_IT : Che emozione per Caruso! La commozione dell'azzurro per la prima volta al secondo turno in un torneo del Grande Sla… -