Ravenna | divieto di balneazione | “eccessiva concentrazione di Escherichia coli ed

meteoweb.eu

(Di sabato 1 giugno 2019) Sono stati quattro i punti di monitoraggio dove sono stati effettuati i controlli “è emersa, dalle analisi microbiologiche del campione di acque marine, unasuperiore ai valori limite dei parametried Enterococchi intestinali per i primi tre punti, e del parametro Enterococchi intestinali per l’ultimo punto“. Questo il motivo per cui oggi il Comune diha emesso “un’ordinanza ditemporaneo dinei tratti di mare pertinenti ai punti di monitoraggio ‘Marina Romea-100 metri a Sud della foce del Lamone’ (dal piede del molo sud della foce del Lamone a 220 metri a Sud della foce del Lamone), ‘Lido Adriano-500 metri a Nord della foce dei Fiumi Uniti’ (da 930 metri a Nord della foce dei Fiumi Uniti alla foce dei Fiumi Uniti), ‘Lido di Dante-300 metri a Sud della foce dei Fiumi ...

news_ravenna : Divieto TEMPORANEO di balneazione in quattro tratti di mare - PLRubicone : #viabiliru #Gatteomare Per l'inaugurazione della scuola 'Collodi e Pinocchio', SABATO 1° giugno 2019, dalle 7 alle… - news_ravenna : Divieto permanente di balneazione dal 25 maggio al 30 settembre ecco dove -