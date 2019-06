Perseguita e minaccia una 15enne | arrestato giovane pachistano

ilgiornale

(Di sabato 1 giugno 2019) Giorgia Baroncini Da tempo il 24enneva e seguiva la, si trova in carcere. Era già stato denunciato per un furto e una tentata rapina Da qualche tempo aveva iniziato a seguire unaragazza. La pedinava, la osservava e lava ogni volta che usciva di casa. Una situazione che era diventata invivible per lafriulana che ha così deciso di rivolgersi alle forze dell'ordine. Gli agenti sono subito intervenuti e hannolo stalker, un 24enne, alla fermata del bus vicino alla casa della. L'uomo l'aveva seguita sull'autobus che laprende per tornare a casa ed era poi stato bloccato alla fermata dal padre della. Come riporta il Gazzettino, le forze dell'ordine hanno cosìil 24enne straniero. I precedenti Dalle ricostruzioni della polizia sono emersi dei particolari ...

