Cannabis | controllati 51 negozi a Reggio Calabria | sequestrati 3 locali a Caserta 

(Di sabato 1 giugno 2019) Polizia di Stato, Arma dei Carabinieri e Guardia di Finanza, dopo la decisione della Corte di Cassazione che ha stabilito che commercializzare i prodotti derivati dallalight è reato, hanno condotto aun'operazione interforze negli esercizi commerciali interessati al fine di acquisire campioni della merce in vendita da sottoporre alle analisi chimiche per la verifica della quantità di principio attivo presente. Sono stati- secondo quanto reso noto - complessivamente 51 esercizi commerciali sull'intero territorio provinciale e repertati 59 campioni delle sostanze commercializzate, inviati al Gabinetto Regionale di Polizia Scientifica ed al Reparto Investigazioni Scientifiche di Messina, perché vengano effettuati gli esami volti a stabilirne l'efficacia drogante.I risultati delle analisi saranno trasmessi alle procure della repubblica competenti per ...

