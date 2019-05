Pioggia di correzioni per Redmi Note 7 Pro | in distribuzione V10 3 5 0 PFHINXM

optimaitalia

(Di venerdì 31 maggio 2019) Si conferma un grande smartphone il7 Pro, soprattutto a partire dall'aggiornamento V10.3.5.0., che porta con sé una serie di novità importanti, e che non si possono di certo tralasciare. Abbiamo ritenuto il caso di riprendere il discorso relativo a questo esemplare proprio per le ampie modifiche apportate dall'ultimo pacchetto, come riportato sulle pagine di 'androidauthority.com'. Tra le nuove funzionalità alcune nuove modalità AI della fotocamera e la correzione di un bug che causava il crash dell'applicazione in modalità video. A livello generale, sono state introdotte parecchie ottimizzazione anche relativamente all'interfaccia utente: non compariva la notifica di batteria scarica in landscape, né non era possibile aprire la schermata principale con l'impronta digitale in seguito alla verifica tramite riconoscimento facciale. Adesso, invece, si può bloccare ...

