Maserati | 80 anni fa la vittoria della 8CTF a Indianapolis

Vela – California Offshore Race Week : Maserati Multi 70 e Giovanni Soldini partiti per la prima edizione della CA 500 : Maserati Multi 70 e Giovanni Soldini sono partiti per la 1a edizione della CA 500 Giovanni Soldini e Maserati Multi 70 sono partiti oggi da San Francisco alle 13.00 ora locale (20.00 UTC e 22.00 ora italiana) per la prima edizione della CA 500, ultima regata della California Offshore Race Week. Maserati Multi 70 ha tagliato la starting line nella Baia di San Francisco in coda ai suoi concorrenti, Argo e PowerPlay, sotto un cielo coperto e ...